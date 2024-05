Apresentando as Jack Harlow x New Balance 1906R: uma colaboração muito colorida

O rapper de Louisville, Jack Harlow, é uma das figuras mais proeminentes do hip hop atual devido ao seu estilo e engenho. Sua carreira meteórica começou com “Whats Poppin” em 2020, e desde então só tem colhido sucessos. Além de sua música cativante, o rapper também é um ícone de estilo e trabalhou com marcas de moda como Tommy Hilfiger e Puma. Além disso, é embaixador da empresa de calçados New Balance, com a qual está se preparando para um grande lançamento.

ANÚNCIO

Estamos falando de uma colaboração que remonta a fevereiro de 2022, que conseguiu deixar sua própria marca no mundo do design de tênis. Agora, após dois anos de expectativa, sua nova silhueta foi revelada: as New Balance 1906R.

Jack Harlow. Así se vivió la alfombra roja o red carpet de los Billboard Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Assim serão os Jack Harlow x New Balance 1906R

Filtradas pelos especialistas da @fkzsnkrs no Instagram, este par se destaca visualmente por apresentar uma explosão de cores onde predominam os tons de rosa e vermelho sobre uma entressola verde.

O seu interior apresenta palmilhas desenhadas com pinturas em aquarela que ilustram uma cena com um homem e uma mulher, evocando sentimentos de calor e o encanto do sul, o que claramente adiciona um toque pessoal a esta edição especial da New Balance.

Assim, o modelo é fechado com cadarços de fitas alternando entre as cores verde e roxa, mantendo a coerência visual e os logotipos da New Balance visíveis nos lados, frente e parte traseira deste tênis. E, como era de se esperar, são projetados para proporcionar conforto, amortecimento e desempenho.