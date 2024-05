Você conhece o ‘áudio bomba’? Uma função do WhatsApp que você deveria colocar em prática

Dois bilhões de usuários em todo o mundo não é um número que qualquer aplicativo alcança. WhatsApp, com esses números, é o serviço de mensagens mais utilizado em todo o planeta. Alcançou esse lugar de destaque realizando constantes atualizações em sua interface, para manter seu público feliz e entretido.

Nesta resenha, vamos falar sobre uma dessas novas funções que, embora já exista há algum tempo no aplicativo, muitos usuários não conhecem ou não utilizam. Se você é uma pessoa privada e se preocupa em garantir que suas mensagens não sejam replicadas por todo o mundo, deveria começar a usá-la.

É chamado de "áudios bomba" e é caracterizado por fazer com que suas mensagens de voz se reproduzam apenas uma vez. As mensagens de voz autodestrutivas chegaram ao WhatsApp na forma de "Visualizar" apenas uma vez. A mesma função que já foi implementada para imagens e vídeos.

Da mesma forma que um usuário pode enviar uma foto para ser visualizada apenas uma vez, as pessoas poderão fazer o mesmo com as notas de voz. Portanto, a recomendação é estar muito atento ao que será ouvido, pois pode não haver uma segunda oportunidade ao usar essa função.

“Modo Ver una vez para notas de voz” é o nome da função, de acordo com o WA Beta Info. “Esta funcionalidade está disponível para todos os usuários de Android e iOS.”

IA no WhatsApp

A inteligência artificial chegou ao WhatsApp por meio do modelo de linguagem Llama 2, que, segundo a equipe do Meta, é melhor que o ChatGPT-4.

Os relatórios informam que a implementação da inteligência artificial está em fase de teste com usuários selecionados em uma dúzia de países. A América Latina ainda não está incluída.

No entanto, eles querem ir além e transformá-la em uma plataforma que praticamente não reconheceremos, se a compararmos com a de 2009, as pessoas do Meta adicionam todas essas mudanças que nos deixam surpresos.