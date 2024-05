Uma nova teoria em Dragon Ball Z levanta uma paradoxo que ninguém pensou

O Dr. Gero, também conhecido como Número 20, de Dragon Ball Z, não é um vilão comum. Ele é um gênio científico cuja vida se desviou para a escuridão por vingança. A derrota da Patrulha Vermelha pelas mãos de Goku se tornou uma ferida aberta na alma do personagem, que dedicou sua existência a criar androides cada vez mais poderosos com um único objetivo, destruir o saiyajin.

Esta obsessão o transformou em um ser impiedoso, capaz de cometer qualquer ato para alcançar seu objetivo.

Apesar de sua sede de vingança, a genialidade do Dr. Gero é inegável. Seu intelecto permitiu-lhe desenvolver androides formidáveis como os Androides 17 e 18. E sua obra-prima, Cell, um ser biomecânico de poder inimaginável, é um testemunho de sua capacidade científica. No entanto, recentemente os fãs descobriram um misterioso "easter egg" no anime clássico de Dragon Ball Z que reacendeu a questão: o Dr. Gero sabia de antemão que os Androides o matariam?

A mensagem de Trunks do Futuro

Para entender este “easter egg”, é importante lembrar a mensagem que Trunks do Futuro compartilhou com os Guerreiros Z no episódio 122: “Nesta época, daqui a 3 anos, no dia 12 de maio às dez da manhã, em uma pequena ilha localizada na Capital do Sul, dois indivíduos poderosos aparecerão. Serão terríveis monstros que ninguém conseguirá dominar e todos pensarão que não são deste planeta”, foi a previsão de Trunks do Futuro.

Na cena em que o Dr. Gero liberta os Androides 17 e 18, ele utiliza os códigos de ativação 5201. Se reorganizarmos esses números, obtemos 1205, uma data muito específica: 12 de maio. O que é curioso é que o Dr. Gero não tinha conhecimento de que nesse dia seria obrigado a libertar suas criações. Na verdade, a previsão de Trunks do Futuro se referia aos Androides 17 e 18, enquanto nessa cena eles estavam enfrentando os Androides 19 e 20.

Alguns fãs interpretam esse detalhe como uma tragédia grega na qual o Dr. Gero, sem saber, programa sua própria morte ao libertar os Androides no dia 12 de maio com o código 5201.

Outros, no entanto, acreditam que seja apenas uma coincidência ou uma piada dos animadores do anime. Independentemente da interpretação dada, este easter egg despertou a curiosidade dos fãs de Dragon Ball e deu origem a várias teorias sobre o destino do Dr. Gero.