O que aconteceria se Dragon Ball Z e Predador se unissem em uma história?

Este é um crossover que não vimos chegando. Mas que realmente apresenta um cenário brutal e sangrento, não adequado para menores nos cinemas. Dragon Ball Z se cruza com o clássico dos anos 80, Predador.

Os gênios de Salvamakoto e Pipeesnow, em uma brilhante colaboração, realizaram um crossover dessas duas histórias. O mais legal da ilustração é que combinaram duas visões de vilões opostas, o que provocaria uma catástrofe que todos nós gostaríamos de ver desenvolvida em uma história.

A ilustração mostra uma expedição de saiyajins chegando à Terra, através das selvas da América Central, onde se passam as histórias do Predador. No local, em vez de chegar o grupo de comando liderado por "Dutch Schaefer" (Arnold Schwarzenegger), quem aparece são Raditz, Nappa e Vegeta.

O universo de possibilidades que se abre é impressionante, já que dois alienígenas malvados e poderosos teriam que se enfrentar.

O Predador é um guerreiro alienígena com tecnologia de ponta a seu favor. Os saiyajins, que são semelhantes, têm o rastreador com o qual poderiam localizar imediatamente o personagem que usa as sombras e as áreas selvagens para se mover.

Como atacaria sob a clandestinidade? Primeiro, teria que atacar os rastreadores, pois esses saiyajins ainda não aprenderam a detectar o ki de seus adversários. Então, teria uma chance contra esses três guerreiros.

Mas a realidade é que, sendo três saiyajins, as chances estão altamente a favor deles. Seja qual for o resultado, seria uma batalha interessante de se ver. É por isso que destacamos este design de Salvamakoto e de Pipeesnow, a quem convidamos a seguir em suas redes, pois têm ideias e ilustrações que certamente vão gostar se são fãs de Dragon Ball e de tudo relacionado à cultura geek.