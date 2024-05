Nike desperta nostalgia: vazam os novos Kobe 6 Protro ‘Sail’

Os conhecedores saberão que, no mundo do basquete, as Kobe 6 não são apenas um par de tênis; são um ícone. Projetadas pela Nike em colaboração com Kobe Bryant, o falecido atleta, e lançadas pela primeira vez em 2010, esses tênis triunfaram por conta própria. Com um design ‘scale’, que imita a pele de uma cobra, e tecnologia de amortecimento Zoom Air, tornaram-se uma silhueta venerada entre colecionadores e fãs do esporte. E agora vazou seu eventual retorno.

A notícia, adiantada por meios especializados como Zsneakerheadz, é que a marca do Swoosh busca continuar o legado de um dos modelos mais icônicos da linha Kobe. E aqui contamos tudo o que sabemos até agora.