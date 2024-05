Modelo russa sensual faz um cosplay de Mitsuri de Demon Slayer

Mitsuri Kanjori continua a se destacar como uma das waifus mais bonitas do anime. Sua participação em Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) tem sido incrível desde que apareceu na vida de Tanjiro e Nezuko. Tanto que tem sido representada em várias ocasiões por Fan Arts e modelos de cosplay.

ANÚNCIO

Uma modelo russa se destaca nas redes sociais por sua versão brutalmente linda de Mitsuri, adicionando um toque de sensualidade. Cada detalhe rosa de seu cabelo e camiseta, combinado com o verde de suas meias e tranças formam parte do visual dessa modelo, identificada em seu Instagram como Melamori Cosplay.

"Minha amada Mitsuri. Fiz o cosplay dela no ano passado. Parece que foi em algum lugar de outra vida, então estou feliz em dar-lhe amor novamente", escreveu a modelo em sua postagem nas redes sociais.

Melamori tem 151 mil seguidores em sua conta do Instagram. Ela acumulou esse número graças às suas diferentes interpretações de cosplay de personagens do mundo do anime, quadrinhos, cinema e videogames.

Depois de sua brutal terceira temporada, não há lugar para discussões. Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer é um dos animes mais populares atualmente, e parte disso pudemos ver com o encerramento do arco da Vila dos Ferreiros. Uma aventura que nos trouxe grandes momentos e também toneladas de homenagens por parte da comunidade de cosplay.

Tudo em grande medida graças à introdução de novos personagens que foram mantidos para a fase mais recente da saga e que se tornaram muito populares entre os artistas desta técnica de disfarce que vai um passo além.