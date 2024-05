Dragon Ball Z: Qual é a identidade do verdadeiro Super Saiyajin lendário?

Quem é o lendário Super Saiyajin? A história de Dragon Ball Z fala de um guerreiro que aparece a cada mil anos para mostrar à sua raça os níveis que são capazes de alcançar. Freezer conhecia este mito e temia que um dia ele aparecesse diante dele e não pudesse controlá-lo.

ANÚNCIO

Vegeta estava completamente convencido de que era ele, até ver Goku se transformar em Super Saiyajin durante o arco de Namekusei. No entanto, mais tarde, quando o príncipe alcançou (e em várias ocasiões superou) a força do saiyajin criado na Terra, percebemos que, embora as formas e os níveis sejam épicos, não havia nada de lendário.

Nos filmes, é feita referência a Broly, um personagem com uma força descomunal e contemporâneo de Goku e Vegeta. Outra teoria mencionada nos filmes é que Bardock - pai de Goku - é o lendário Super Saiyajin, em uma viagem ao passado.

Há quem diga que esse guerreiro não existe. Mas há uma teoria que indica que sim, que o lutador da raça saiyajin com níveis superiores a qualquer outro existiu.

O lendário Super Saiyajin é um personagem chamado Yamoshi. Ele possui todas as características necessárias para se tornar o lendário guerreiro. Para começar, ele tem um coração puro em um planeta cheio de vilões violentos. Além disso, ele possui uma força imensa, que ele demonstrou durante uma revolução contra os próprios saiyajins.

"Há muito tempo, o Planeta Vegeta era o lar dos saiyajins. Lá existia um homem chamado Yamoshi, que tinha um coração justo, apesar de sua raça. Ele e cinco de seus camaradas iniciaram uma rebelião, mas foram encurralados por seus inimigos e ele se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez, embora sua transformação e seu estilo de luta temível tenham surpreendido os outros saiyajins. Sendo superado em número, Yamoshi se esgotou e foi derrotado. Mas isso foi apenas o começo de sua lenda. Depois disso, o espírito de Yamoshi vagou em busca contínua de seis saiyajins de coração reto. Procurando por um novo salvador: o Super Saiyajin God", revela o mito sobre o guerreiro.

Yamoshi DBZ