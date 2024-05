Dragon Ball: Universo paralelo mostra todos os Guerreiros Z como parte do exército de Freeza

As viagens no tempo de Dragon Ball nos mostraram uma característica que nunca tínhamos visto na obra de Akira Toriyama: a existência de outras realidades. Trunks aparece após a saga de Freeza para contar aos Guerreiros Z que vem de um futuro apocalíptico no qual todos estão mortos por culpa de um par de androides, desenvolvidos pelo Dr. Gero da Patrulha Vermelha.

Esse evento específico abriu um espectro em nossas mentes para imaginarmos uma série de incontáveis “E se...” de coisas que poderiam ter acontecido.

Alguns fãs, como o talentoso ilustrador chileno, Salvamakoto, expressam isso através de desenhos grandiosos que nos mostram essas realidades que nunca aconteceram, mas que gostaríamos de explorar.

Salvamakoto ilustrou uma realidade na qual alguns dos Guerreiros Z fazem parte do exército de Freezer e vestem as mesmas armaduras que seus soldados; as mesmas que conhecemos com Raditz, Vegeta e Nappa, e que mais tarde, por circunstâncias da vida, foram vestidas por Gohan e Krilin.

No desenho aparecem Yamcha, Yajirobe, Ten Shin Han, Krilin e Chaoz, vestindo armaduras. Todos têm rostos ou expressões malignas, o que nos faz imaginar que, nesta realidade, são do exército de Freezer.

Não seria uma situação absurda. Freezer é um conquistador de mundos. Na verdade, o objetivo de enviar Goku para a Terra é que a raça humana é fraca e fácil de conquistar para esses vilões. Portanto, poderia ter acontecido que o Imperador do Universo chegasse ao nosso mundo antes para se apoderar.

O que talvez não tenha acontecido é que esses guerreiros se uniram às suas fileiras. Mas como estamos em outra realidade, então é possível que isso tenha acontecido neste universo paralelo apresentado pelo talentoso Salvamakoto, com uma simples imagem.