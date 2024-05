Assim é o primeiro vilão que os Guerreiros Z enfrentarão no retorno do anime

O retorno do anime de Dragon Ball Super é um dos eventos mais aguardados pelos fãs da franquia. Foi interrompido com o Torneio do Poder dos Universos e desde então não tivemos notícias a respeito. No entanto, o mangá continuou desenvolvendo as histórias com mais três arcos e um que se espera começar nos próximos meses, apesar da morte de Akira Toriyama.

O primeiro vilão que os Guerreiros Z enfrentarão se chama Moro e é conhecido como o "Devorador de Mundos". Ele é um mago e feiticeiro que ameaçou exterminar qualquer forma de vida do Universo 7 há 10 milhões de anos.

Naquela época, os responsáveis por detê-lo, sem eliminá-lo, foram os Supremos Kais (Kaioshins). Assim como fizeram com Majin Buu, eles o selaram, mas neste caso em vez de usar um ovo, recorreram às autoridades da prisão da Patrulha Galáctica. Ele aparece na era dos Guerreiros Z depois de escapar da prisão, para retomar suas ameaças.

Moro absorve a energia dos planetas e é por isso que ele tem esse apelido. Foi um adversário muito difícil para o Goku e Vegeta, que foram os que o enfrentaram corpo a corpo.

Serviu para que Goku voltasse a usar a técnica do Ultra Instinto, mas o hype da saga aparece quando Vegeta executa uma forma similar à que chama de Ultra Ego.

Moro no anime Dragon Ball Super

Ainda não sabemos se o anime retornará para continuar as histórias de onde as deixaram. Mas se o fizerem, o primeiro arco seria o de Moro. Por isso, devemos conhecê-lo (para aqueles que não leram o mangá) para nos familiarizarmos com o poderoso vilão.

Parece uma espécie de ovelha com grandes chifres dobrados. Tem pelos em certas partes do dorso e da cauda, assim como as ovelhas de chifres, que se combinam com uma forma física poderosa. No mangá, o vimos em preto e branco, mas graças ao Salvamakoto, assim é como ele parece em cores e como provavelmente o veremos no anime.