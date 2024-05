O primeiro paciente com implante cerebral sofre: revelam falhas no dispositivo da Neuralink

Elon Musk não se destaca apenas por suas empresas relacionadas à eletromobilidade ou à exploração espacial. Em 2016, ele fundou Neuralink, uma empresa de neurotecnologia cujo objetivo é facilitar a comunicação entre a humanidade e as máquinas, o que os levou a desenvolver um implante cerebral que tem dado o que falar em todo o mundo. A razão? Seu primeiro paciente, que passou pelo procedimento completo e tudo indicava que havia sido bem-sucedido.

ANÚNCIO

Agora, Elon Musk está de volta às manchetes por causa das primeiras falhas de seu chip, algo que era esperado e que abre um novo debate ético sobre estudos em seres humanos.

Neuralink Noland Arbaugh com implante

O que deu errado com o chip de Elon Musk?

O primeiro paciente da Neuralink entrou para a história ao se submeter a este implante e depois compartilhar seus resultados. Estamos falando de Noland Arbaugh, que ficou tetraplégico em 2016 após um acidente de mergulho e que, graças à invenção da Neuralink, pôde voltar a jogar, twittar e ter muitas mais interações com o computador.

De acordo com as informações fornecidas pela empresa do também CEO da SpaceX, Arbaugh conseguiu controlar digitalmente seu laptop e outros dispositivos eletrônicos através do pensamento. No entanto, a capacidade do chip de capturar dados cerebrais foi comprometida quando vários fios de conexão se dobraram no cérebro, resultando em uma diminuição na quantidade de eletrodos eficazes e, portanto, afetando a velocidade de transmissão de dados e a eficácia geral do sistema.

"Isto levou a uma redução do BPS (bits por segundo). Em resposta a essa mudança, modificamos o algoritmo de gravação para ser mais sensível aos sinais da população neuronal, melhoramos as técnicas para traduzir esses sinais em movimentos do cursor e aprimoramos a interface do usuário. Esses refinamentos resultaram em uma melhoria rápida e sustentada no BPS, que agora substituiu o desempenho inicial de Noland", pode ser lido no site oficial da Neuralink.

Assim, infelizmente, o paciente 1 da Neuralink experimentou uma diminuição na funcionalidade do dispositivo, o que ocorreu apenas algumas semanas após a operação, conforme revelado pela empresa em uma publicação recente em seu blog.

O que acontecerá agora? Apesar dos problemas surgidos, a Neuralink decidiu não remover o implante, pois não representaria um risco para a saúde de Arbaugh, que ainda mantém um nível aceitável de funcionalidade. No momento, a empresa está investigando ativamente as causas desse incidente, para fazer os ajustes necessários e melhorar a sensibilidade do chip e otimizar seu desempenho antes que o próximo paciente seja submetido ao procedimento.