Dragon Ball Z: linda modelo nos aterroriza com este cosplay brutal de Freeza com pintura corporal

Uma bela modelo nos mostra uma versão do Freezer raramente vista, para nós, fãs de Dragon Ball Z. Através da maravilhosa arte do body paint, ela faz um cosplay do Imperador do Universo que nos hipnotiza e ao mesmo tempo nos enche de terror.

A modelo em questão se chama Jo Steel e em seu Instagram você pode encontrá-la como artistjodysteel. Seu feed na rede social Meta é uma combinação de interpretações do mundo geek - todas com body paint - e sessões fotográficas dela em sua vida cotidiana.

Tem de tudo nessa conta do Instagram. Em uma revisão geral, rolando a tela, nos deparamos com Akatsuki de Naruto, Harkonnen de Dune 2, Kagaya Ubuyashiki de Demon Slayer e Mystique dos X-Men.

De Dragon Ball Z, excluindo este de Freeza que vamos mostrar, tem um de Piccolo e outro da Androide Número 18.

O cosplay de Freeza

Todo o processo de cosplay foi feito pela própria Jo Steel. Ela começa colocando lentes de contato vermelhas para imitar o olhar de Freezer. Ela prende o cabelo com uma espécie de capa e faz dois aros para imitar as orelhas do conquistador do mundo. Em seguida, ela começa a combinar as cores branco e roxo para fazer toda a interpretação do personagem.

Freezer é sem dúvida o melhor vilão de toda a Dragon Ball. Ele aparece no segundo arco do Z, o de Namekuseí, para levar os Guerreiros Z a um nível de luta jamais visto até então.

Depois de ter sido eliminado, um de seus capangas o reviveu com as Esferas do Dragão e provou que, treinando, pode superar Goku, Vegeta ou qualquer um que ouse desafiá-lo para uma batalha. No mangá de Dragon Ball Super, estamos aguardando o desenvolvimento de um arco baseado em sua nova transformação, a do Freeza Negro.