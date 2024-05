Dragon Ball Z: Krilin fica sem palavras ao ver este cosplay de Androide 18

Krilin ficou sem palavras, assim como nós, quando vimos esta interpretação de cosplay da Androide Número 18, feita por uma modelo do Japão. Este personagem, juntamente com Bulma, deve ser um dos mais caracterizados entre os personagens de Dragon Ball Z, mas mesmo assim nunca nos cansamos de ver mais um.

A que apresentamos nesta resenha tem a particularidade de ser fiel à representação do personagem original, já que a modelo é do país de onde é Dragon Ball Z.

Identificada como chamomile_chami nas redes sociais, a cosplayer tem múltiplas interpretações de diferentes ícones do anime.

Graças ao seu trabalho, ele conseguiu superar os 200 mil seguidores, apenas em sua conta do Instagram. Se você entrar no feed dele, encontrará um universo familiar, se for fã de anime. Sua interpretação da androide Número 18 tem como característica principal o traje usado pela guerreira da Patrulha Vermelha em sua primeira aparição em Dragon Ball Z.

O número 18 é uma das muitas criações do Dr. Gero da Patrulha Vermelha. O cientista louco da organização maligna concedeu a ela habilidades e poderes surpreendentes, para que ela cumprisse o objetivo de matar Goku.

Felizmente para a nossa realidade, Andróide 18 agora faz parte dos Guerreiros Z. Durante a batalha contra Cell, ela foi absorvida e depois expulsa pelo bioandroide. Krilin cuidou dela e a protegeu. Isso fez com que a androide se apaixonasse pelo melhor amigo de Goku e as coisas terminaram com um final feliz para ela.

A androide Número 18 continua sendo proeminente nas histórias de Dragon Ball Super. Ela foi peça fundamental no Torneio dos Universos, que foi vencido por seu irmão, Número 17, em prol do Universo 7, onde se passam as histórias que vemos no mangá e anime.