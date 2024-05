Dragon Ball celebra o Dia de Goku com uma pesquisa para escolher a melhor das suas 165 lutas

Cada 9 de maio é uma data festiva para os fãs de Dragon Ball, pois é celebrado o Dia de Goku em todo o mundo. O site oficial da franquia comemora com uma pesquisa brutal para escolher a melhor batalha do saiyajin nos 40 anos de existência da franquia.

O simples fato de ir votar é uma jornada surpreendente pela magia das batalhas de Goku. Ao ver a simples imagem das opções que você pode escolher, você é transportado para o episódio da batalha do saiyajin criado na Terra.

São um total de 165 batalhas, é muito material, por isso Dragon Ball dividiu as opções em quatro links, que organizam cronologicamente o momento em que cada combate ocorreu.

O Dragon Ball revisou em seu portal todas as batalhas que Goku teve ao longo de toda a história do mangá e do anime. Eles consideraram tudo, desde discussões verbais e físicas até as disputas de pedra, papel ou tesoura que teve com Yajirobe, Krilin, Vegeta e Gohan.

"Enquanto Goku entrar no torneio com espírito de batalha, tudo conta. As batalhas contra inimigos inorgânicos também contam. No entanto, as rochas e coisas do tipo cuja destruição é simplesmente uma vítima de outra luta não contam. O início de uma luta até o final da luta conta como uma batalha. Os personagens com quem Goku luta mais de uma vez estão incluídos na lista tantas vezes quantas se enfrentaram", explicaram.

As votações estão abertas até 31 de maio e você pode votar a cada 24 horas. A batalha vencedora se tornará mercadoria, anunciaram.

Nós votamos pela luta de Goku vs. Vegeta no arco de Majin Buu, mas vocês podem escolher a que quiserem e se divertir nessa jornada pela história do nosso herói e suas 165 lutas.

Acesse este link para votar na sua favorita.

A origem do 9 de maio como o Dia de Goku tem a ver com a forma como a data é dita. Os japoneses, ao dizer 5.9 (maio - nove), soa como Go Ku. Assim, ao combinar ambos os números, temos o kanji japonês de Goku.