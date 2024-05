Broly tem uma transformação que ainda não vimos no cânone de Dragon Ball

Broly é parte de nossas vidas desde o início dos anos 90, quando os filmes de Dragon Ball Z começaram a se popularizar. Apesar de não ser um personagem canon naquela época, seus poderes e transformações nos deixaram surpresos nos dois filmes que ele protagonizou.

Tivemos que esperar até a nova era da franquia para poder desfrutar de Broly como parte do cânone no mangá de Dragon Ball Super e em um filme escrito por Akira Toriyama em 2018, que para muitos é o melhor longa-metragem da franquia.

Desde então, o progresso de Broly tem sido lento. Pouco a pouco, enquanto tentam controlar sua raiva, os Guerreiros Z vão o incorporando ao seu grupo, para que em algum ponto ele possa contribuir durante uma batalha complicada.

Ele tem uma transformação que não vimos no cânone, mas sim nos produtos oficiais de Dragon Ball. De acordo com o que publica 3D Juegos, esta forma poderosa do saiyajin é chamada God Broly.

Sob esta transformação, Broly adquire o ki divino que já vimos anteriormente em Goku ou Vegeta. O portal mencionado anteriormente relata que apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Z: The Real 4-D, Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Xenoverse.

A imagem é a mesma do Broly dos filmes, com o ki adquirindo uma cor entre verde e amarelo.

God Broly DBZ

É possível que algo especial como isso esteja sendo guardado para o futuro do Broly. Pelo menos um arco ainda precisa ser desenvolvido após a morte de Akira Toriyama e teoricamente deveria ser sobre o vilão mais poderoso que já vimos: o Black Freeza, que chega para semear terror em todo o Universo 7.

Broly, além de ser um poderoso saiyajin, agora é capaz de se controlar e tem bons sentimentos. Recentemente, ele se tornou o primeiro discípulo de Vegeta. O príncipe dos saiyajins deixa o orgulho de lado e ensina ao lutador como extrair o melhor de si mesmo durante uma batalha.