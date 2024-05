Arquivos de Toriyama são atualizados com uma ilustração inédita de Goku e Oolong

Desde a partida física de Akira Toriyama em 1 de março, informada em 8 do mesmo mês, o site oficial do Dragon Ball dedicou-se a presentear seus “tesouros” aos fiéis seguidores de cada obra do mangaká japonês. Assim nasceram os “Arquivos de Toriyama”, uma série de ilustrações nas mãos de seus colaboradores, que nunca haviam sido reveladas nos últimos 40 anos.

Cada um tem um detalhe especial. Embora tenham sido feitos principalmente para a Shueisha mostrar em promoções ou capas de produtos, eles nunca foram utilizados. É por isso que eles ganham a classificação de "tesouro", porque, embora não sejam desenhos extraordinários, são versões inéditas de personagens de Dragon Ball para os fãs do mangá e anime.

Um dos mais recentes mostra dois personagens que fazem parte das aventuras desde os primeiros dias de Dragon Ball, lá por 1984: Goku, obviamente o protagonista da história e o grande Oolong.

Com este par de personagens, conhecemos o que seria Dragon Ball no resto de sua história: personificações que aparecem como vilões, mas ao ver a força de Goku acabam se tornando aliados. Aconteceu com Oolong, mas se repetiu com Yamcha, Piccolo, Vegeta, os androides Número 17 e Número 18, Majin Buu e agora, embora seja difícil acreditar, está prestes a acontecer com Freezer.

Esta versão de Oolong e Goku os mostra exatamente como eram as aventuras de Dragon Ball no arco que protagonizaram. Os dois aparecem em cima de um veículo percorrendo o campo no meio de uma perseguição, na qual talvez estejam procurando uma Esfera do Dragão.

A única coisa ruim dos Arquivos de Toriyama é que eles apagam o desenho anterior para montar o novo. Então, se você perdeu algum, infelizmente não poderá vê-lo, a não ser que acesse nosso site, pois estamos resgatando os que conseguimos detectar e os publicamos em uma resenha que está disponível na web.

