Um clássico dos anos 2000 está de volta: são as renovadas Air Jordan 6 “Olympic” 2024 Retro

Moda retrô: estão de volta os Air Jordan 6 ‘Olímpicos’

Estes icónicos tênis esportivos estão de volta 24 anos após seu lançamento, então é desnecessário dizer que eles retornarão com novidades e tecnologia de ponta em termos de calçados esportivos. Seu contexto? Os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Procurando replicar fielmente os detalhes do modelo original de 2000, esta silhueta é apresentada em couro. Além disso, os Air Jordan 6 “Olímpicos” apresentam uma combinação de cores em vermelho, branco e azul, refletindo os tons do “Dream Team” dos Estados Unidos.

Além disso, destacam-se por certos elementos distintivos, como a língua e a parte traseira do calcanhar de borracha, inspirados no spoiler do Porsche 911 de Jordan, além do sistema de atacadores com interruptor de alavanca característico da silhueta. A entressola, por sua vez, apresenta uma paleta de cores complementar, juntamente com o icônico airbag da Nike em uma unidade transparente, que adicionam um toque extra de funcionalidade ao design. Por fim, a costura fina do logotipo Jumpman na parte traseira presta homenagem ao par original que capturou os corações de toda uma geração.

No entanto, embora a data exata de lançamento ainda não tenha sido confirmada, espera-se que os Air Jordan 6 "Olímpicos" estejam disponíveis na aplicação SNKRS e em lojas selecionadas globalmente antes do início dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Os preços estão previstos em 200 dólares para tamanhos adultos, com tamanhos menores variando entre 160 e 85 dólares.

Air Jordan 6 “Olympic” SNKRS

