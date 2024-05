Evangelion e Sailor Moon se fundem neste Fan Art por IA de Asuka e Sailor Venus

Para aqueles que amam a complexa arte do cosplay e os caminhos imprevisíveis do Fan Art, a experiência de encontrar e admirar novas peças pode ser tão gratificante quanto imprevisível e pesada. Um exemplo perfeito disso é o crossover que revisaremos hoje. Trata-se de um retrato criado com o apoio de ferramentas de Inteligência Artificial que combina duas sagas que qualquer um pensaria ser diametralmente opostas: Neon Genesis Evangelion e Sailor Moon.

ANÚNCIO

Não só isso, a obra em questão também apresenta dois personagens que não têm relação alguma entre si além de seu gênero. Por um lado, temos a doce Sailor Venus e, por outro, a destemida Asuka. Água e óleo puros, desde o design dos personagens até os traços mais distintos de seus comportamentos em ambas as franquias.

Mas nesta nova era em que Midjourney, DALL-E e outras plataformas são as rainhas absolutas da comunidade de Fan Art hoje em dia, era apenas uma questão de tempo até alguém começar a fazer esse tipo de combinações difíceis que, de certa forma, gostemos ou não, funcionam.

Mas antes, como é costume, vamos começar com uma reflexão necessária para apreciar a obra em questão. Pule para a próxima seção se você se sentir familiarizado com o contexto o suficiente ou se quiser apenas admirar a arte.

Dois titãs do anime: Neon Genesis Evangelion e Sailor Moon

O anime, essa forma de arte audiovisual originária do Japão, conquistou o mundo com suas histórias vibrantes, personagens memoráveis e estilos de animação únicos. Hoje em dia, para esta segunda década do século XXI, podemos afirmar que entre as obras mais influentes do gênero animado estão Neon Genesis Evangelion e Sailor Moon. Ambas as franquias deixaram uma marca indelével na cultura popular, mas também apresentam diferenças significativas que as tornam experiências únicas.

Evangelion, a obra-prima de Hideaki Anno, nos mergulha em um futuro distópico onde a humanidade luta contra essas abominações enormes conhecidas como Anjos. A história gira em torno de Shinji Ikari, um adolescente recrutado para pilotar um robô gigante, um Evangelion, com o objetivo (aparente) de defender a humanidade.

Evangelion Mangá

No entanto, Evangelion não é apenas uma batalha épica de mechas contra kaijus, mas também a trama funciona como uma profunda exploração da psique humana. Explorando temas religiosos e filosóficos, questionando a natureza da existência humana e o significado da vida.

Enquanto Sailor Moon é um ícone do empoderamento feminino que reinventou o subgênero de histórias das Garotas Mágicas na época.

Toei Animation Sailor Moon

A criação de Naoko Takeuchi, nos apresenta um mundo cheio de magia e ação, onde Usagi Tsukino (Serena na América Latina), uma estudante comum, se transforma em Sailor Moon, uma guerreira destinada a proteger a Terra das forças do mal.

Ao contrário de Evangelion, Sailor Moon não se concentra na escuridão existencial, mas sim no amor, na amizade e no empoderamento feminino. Tudo sustentado por uma galeria de personagens femininas fortes e independentes que lutam por seus ideais e defendem o bem.

Então, como diabos você mistura esses dois mundos?

Esta Fan Art feita por Inteligência Artificial cria um ótimo crossover entre Evangelion e Sailor Moon

Os colegas da Egames foram os primeiros a avistar esta obra peculiar em uma conta do X, anteriormente conhecida como Twitter. Nela, vemos como Sailor Venus e Asuka acabam se entrelaçando em uma única mulher.

Graças aos amigos do retroanimeai podemos apreciar como seria a Sailor Scout se ela fosse a piloto da Eva Unidade 02:

Como é comum acontecer com a arte gerada por Inteligência Artificial, existem elementos discordantes ou que dificultam a experiência estética devido às suas decisões de entrelaçamento.

Mas no final, trata-se de uma obra de arte que pode ser admirada em uma ampla gama de nuances.