Dragon Ball Super: transformação do Piccolo Laranja tem um mistério indecifrável

Piccolo recuperou seu protagonismo no mais recente filme da franquia, Dragon Ball Super: Super Hero, e no arco que acabou de terminar no mangá, que tem o mesmo título. O namekuseí obteve uma transformação que conhecemos como Orange Piccolo, da qual talvez só tenhamos visto o começo.

No entanto, em torno desta transformação há um mistério que ninguém conseguiu decifrar. Sob este modo de Piccolo Laranja, o guerreiro atinge níveis semelhantes aos de Gohan no Modo Besta, Goku no Instinto Superior ou Vegeta no Ego Superior.

Muitos fãs de Dragon Ball se perguntam por que Piccolo dá esse salto tão drástico em seu nível de luta, que havia ficado para trás desde a saga de Cell e os Androides. Desde então, não se via o namekuseijin lutando no mesmo nível dos guerreiros mais poderosos de Dragon Ball.

Todos sabemos que ele libera todo o poder de seu interior graças a um desejo feito a Shenlong. Mas se ele tinha tudo isso guardado, pelo menos deveria ter tido um pouco mais de força nas sagas de Majin Buu, Batalha dos Deuses, Freeza Dourado, Torneio do Poder dos Universos (1 e 2), Moro e Granolah, já que Piccolo nunca parou de treinar.

Orange Piccolo DBSuper

Por que a cor laranja da Orange Piccolo?

Akira Toriyama explicou alguns detalhes da transformação do personagem.

A cor laranja é porque Piccolo agora tem um ki divino, ao qual ele consegue acessar graças a Shenlong, que tem tons alaranjados em seu corpo e nas esferas. Então, é por isso que a pele do namekuseijin se torna desse modo quando ele se transforma.

O sensei também diz que, por não haver cabelo, como no caso dos saiyajins, não havia maneira de mudar a cor. Então, por isso ele foi para a pele.

“Como ele não tem cabelo, não pode ser modificado com a transformação, então o tornei muito mais robusto e dei a ele a cor laranja para distingui-lo melhor de sua forma original. Apesar disso, às vezes é complicado diferenciá-lo de sua forma normal. Talvez devesse tê-lo exagerado mais, mas pessoalmente adoro que ele tenha ganhado um poder com o qual pode rivalizar com o de Goku e os outros. O nome Orange Piccolo é típico dele, porque ele não tem muito bom gosto para dar nomes”, disse Akira Toriyama.