Dia Goku: Max e Warner terão conteúdo especial para celebrar o Dia de Dragon Ball

Na próxima quinta-feira, 9 de maio, será celebrado o Goku Day em todo o mundo. Warner Channel e Max se unirão à celebração com programação especial. A Warner Channel, através do seu segmento Wanimé dedicado aos amantes de anime japonês, preparou uma maratona especial dos melhores episódios de Dragon Ball Z durante todo o dia.

Entretanto, Max também se junta à celebração convidando os fãs a desfrutarem de Dragon Ball Z Kai e Dragon Ball Z Kai: Os Capítulos Finais na plataforma. Uma homenagem aos fãs antigos e às novas gerações.

Por que é o ‘Dia de Dragon Ball’ ou o ‘Dia de Goku’?

O Dia do Goku é uma ocasião especial dedicada ao lendário personagem de Dragon Ball, Goku, criado por Akira Toriyama. A data de 9 de maio foi estabelecida como o dia oficial das comemorações em todo o mundo devido ao fato de que em japonês os números 5 e 9 (equivalentes à data 5/9, ou seja, 9 de maio nos países da América Latina) são pronunciados foneticamente como "go" e "ku", palavras que juntas têm um som semelhante a "Goku", o nome do querido personagem.

Embora a celebração já existisse nas redes sociais, foi oficializada em 2015 pela Japan Anniversary Association, após receber inúmeras solicitações do público e da TOEI Animation, o estúdio por trás do bem-sucedido anime.

As chaves do conteúdo da Max e do Warner Channel

Max e Warner Channel acompanham os fãs, como mencionamos no início. Em que se diferenciam os conteúdos que nos vão oferecer?

No Warner Channel, você terá a oportunidade de desfrutar dos episódios mais emblemáticos e destacados de Dragon Ball Z durante todo o dia. Nesta parte da saga, Goku - depois de se casar com Milk (Chi-Chi) e ter seu filho mais velho, Gohan - descobre que é um saiyajin e ao longo dos episódios enfrenta diferentes inimigos, cada um mais forte que o anterior.

Nos diferentes arcos desta parte da saga, vários desafios ameaçam a paz da Terra. Ao longo do caminho, os personagens crescerão, aumentarão seu poder e descobrirão novas técnicas e transformações.

Por outro lado, no Max você poderá desfrutar de Dragon Ball Z Kai e Dragon Ball Z Kai: Os capítulos finais, uma versão da história de Goku com uma animação mais moderna e certas mudanças. Começa no mesmo espaço temporal que Dragon Ball Z, sem ser uma continuação do “Dragon Ball” original. Criticada por alguns, amada por outros, mas sem dúvida “uma nova forma” de ver Dragon Ball, para os fãs da nova geração.