Puma e Asphaltgold lançam as Palermo ‘Scopa’: um ode ao estilo e à tradição italiana

As Palermo ‘Scopa’ da Asphaltgold x Puma

As Puma Palermo são uma linha destacada da Puma, projetada para oferecer conforto, durabilidade e estilo. Neste caso, as "Scopa" são fiéis ao design, mas com características distintivas que remetem ao jogo de tabuleiro mencionado anteriormente e também à cultura italiana.

Assim, suas etiquetas nos lados contêm mensagens ocultas que podem ser reveladas ao virá-las, imitando a ação de revelar uma carta. Além disso, a sola dos tênis apresenta um design que inclui o sol, considerado a carta mais poderosa no jogo de Scopa.

E não é apenas isso, pois as cores dos tênis, seu nylon esbranquiçado, nobuck azul claro e camurça cinza, complementados com um forro interno contrastante, nos lembram das toalhas de mesa e superfícies que normalmente cercam uma partida de cartas tradicional.

O design dos tênis também inclui uma sola de borracha transparente que apresenta símbolos de Denari (moedas), adicionando outro elemento surpresa ao significado deste modelo, enquanto a combinação de materiais como lona, revestimentos azuis e forro vermelho completam esta silhueta colorida.

No entanto, as Asphaltgold x Puma Palermo "Scopa" já estão disponíveis exclusivamente no site da Asphaltgold por 129 euros, e esperamos que esta seja a primeira de muitas colaborações bem-sucedidas entre ambas as marcas de moda.

Asphaltgold x Puma Palermo “Scopa” Tênis

