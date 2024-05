O mangá de Dragon Ball Super vai retornar após a morte de Akira Toriyama?

Akira Toriyama faleceu em 1 de março de 2024. Este evento, lamentável para todos os fãs de sua obra, gerou uma onda de dúvidas sobre a continuação de Dragon Ball Super. Justo antes de sua morte, o último episódio do arco Super Hero estava prestes a ser lançado, e já havia notícias sobre a data do próximo.

No entanto, o trágico evento no final da vida do sensei mudou todos os planos, justo no ano em que deveria ser de celebração, já que a franquia completa 40 anos em novembro.

O episódio #103 do mangá foi lançado 15 dias após a morte de Akira Toriyama. Naquele dia, através do serviço web da Shieisha, chamado Manga Plus, foi informado que o mangá teria um mês de descanso (abril) e retornaria no próximo mês, maio, que já está em curso. No entanto, as novidades estão ausentes nos sites oficiais de Dragon Ball.

Dragon Ball Super DBS

Mas atenção, há sinais: Dragon Ball Super está de volta

O primeiro sinal está no Manga Plus. Quando você entra em Dragon Ball (você pode fazer isso por si mesmo neste link), você verá que na parte de cima diz: “Atualmente suspenso. Por favor, aguarde a retomada”. Então, isso é um convite para que o público de Dragon Ball Super fique tranquilo, as histórias vão voltar, porque provavelmente Akira Toriyama deixou o restante de suas histórias escritas e elas estão nas mãos de Toyotaro.

Outro sinal aparece no site oficial de Dragon Ball. Em uma postagem recente, na qual eles compartilham um desenho de Gevo (filho do Dr. Gero) feito por Toyotaro, pode-se ler o seguinte: "Até que o mangá Dragon Ball Super retorne para iniciar sua nova história, a Jump terá ilustrações e comentários de Toyotaro, além de recursos especiais que tornarão a leitura do arco do SUPER HERÓI ainda mais divertida".

Trata-se da confirmação de que o mangá retornará em algum momento. O que ainda não sabemos é quando.