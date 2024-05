Jujutsu Kaisen: modelo brasileira faz o cosplay de Maki mais bonito que já vimos

Uma bela modelo do Brasil está roubando suspiros nas redes sociais com cada interpretação que faz de personagens do mundo do anime. Em sua conta do Instagram, ela tem várias caracterizações de cosplay, mas a que nos interessa desta vez é a de Maki, personagem de Jujutsu Kaisen.

ANÚNCIO

Através de boas histórias e um grande enredo de aventuras, Jujutsu Kaisen continua ganhando destaque no mundo do anime. A obra de Gege Akutami realmente cativa um grande número de fãs das histórias que nos chegam do Extremo Oriente.

É por isso que vemos com mais frequência as interpretações de cosplay de seus personagens. Além disso, cada vez mais vemos integrantes da série que não são Satoru Gojo, Itadori ou Nobara. Agora também é comum ver Maki, como no caso da representação feita pela brasileira mahoualien, conforme relatado pelo Código Espagueti.

A sua interpretação de Maki é simples e sensual. Ela veste o uniforme da Escola Técnica de Magia Metropolitana de Tóquio, usa seus óculos característicos e tem o cabelo distintivo de cor verde. Tudo isso se combina com a beleza da modelo, que já ultrapassa os 45 mil seguidores, e um olhar sensual que dá o toque final.

No mundo de Jujutsu Kaisen, Maki Zenin é uma das figuras que está ganhando popularidade à medida que os episódios avançam. Embora tenha nascido na prestigiosa família Zenin, Maki é considerada um "fracasso" devido à sua falta de habilidades malditas inatas. No entanto, sua história é a de uma lutadora incansável que desafia as expectativas.

Maki compensa sua falta de habilidades mágicas com uma força e habilidade física excepcionais. Sua coragem e determinação a tornam peça fundamental na luta contra as criaturas amaldiçoadas. O personagem destaca temas de autoaceitação, superação pessoal e a importância de forjar seu próprio caminho, independentemente das expectativas impostas por outros.