O anime de Dragon Ball traz de volta um poderoso e brutal vilão da franquia

A geração de conteúdo de Dragon Ball não parou com a morte de Akira Toriyama. Embora o mangá de Dragon Ball Super tenha entrado em pausa devido ao final de seu arco mais recente, sabe-se que as histórias vão continuar em algum momento deste mesmo 2024.

Um dos animes que não parou é Super Dragon Ball Heroes. Sabemos que não faz parte do cânone, mas por ser baseado no jogo de arcade oficial da franquia, muitos o consideram como uma série oficial. No YouTube, tem muitos fãs e atrai uma grande parte das massas que seguem suas histórias interessantes.

Em um de seus episódios mais recentes, Super Dragon Ball Heroes trouxe de volta um vilão brutal. Trata-se de Majin Ozotto, um vilão que os fãs desta série já conheciam, mas que surpreendeu com novas habilidades em seu retorno, como a capacidade de criar novos clones perfeitos de tudo o que absorve, conforme relatado pela Hobby Consolas.

A animação desta série não é o seu ponto forte. O CGI com o qual é projetado fica muito aquém dos produtos oficiais da franquia. Mas eles fazem isso com muito esforço e isso é respeitável.

Majin Ozotto é um personagem criado por Akira Toriyama para o videogame Dragon Ball Z V.R.S., lançado em 1994.

Ele é representado como um ser malvado e poderoso que busca conquistar o universo. Ele tem força e resistência sobre-humanas, e pode voar. Ele também tem a capacidade de disparar raios de energia de seus olhos.

Em Dragon Ball Heroes, Majin Ozotto retorna como um vilão. Ele se une à Patrulha do Tempo para ajudar a derrotar Goku Xeno.

No entanto, Majin Ozotto trai a Patrulha do Tempo e se torna o principal antagonista da saga.