Inteligência artificial cria uma versão hiper-realista da Mãe do Dexter

A mãe de Dexter era um dos personagens frequentes na famosa série animada dos anos 90, O Laboratório de Dexter. Ela é retratada como a típica dona de casa dos Estados Unidos, dedicada à criação de seus filhos e às tarefas domésticas. Essas aventuras foram, na época, as mais populares da Cartoon Network.

Não sabemos se alguém terá a ideia de fazer uma adaptação live action desta série, mas a inteligência artificial se adianta e cria esta versão hiper-realista, que parece muito diferente do personagem animado que aparecia no Cartoon Network.

Os responsáveis por esta obra são os gênios do My Smart Arts, que desta vez dão um salto do animê para as séries animadas dos Estados Unidos. Ver uma imagem do personagem é perceber que se trata da Mãe do Dexter.

As calças verdes, a camiseta aguamarina, os suspensórios brancos e as luvas de látex amarelas fazem parte do traje da representação feita pela inteligência artificial. A cor vermelha do cabelo também aparece para dar o toque final de que se trata da Mãe de Dexter. No entanto, a ilustração de My Smart Arts tem uma diferença: os atributos pronunciados, e se quiser, exagerados, do personagem.

Ela é uma mãe de Dexter muito sensual que fez os seguidores da conta do Instagram enlouquecerem nos comentários da publicação na mencionada rede social.

Dexter My Smart Arts

O Laboratório de Dexter estreou em setembro de 1996. Conta as aventuras de Dexter, um pequeno menino prodígio capaz de criar tecnologia de última geração. Teve seis temporadas e foi um sucesso mundial. Seu último episódio foi ao ar em novembro de 2003. Atualmente, você pode desfrutar dessas divertidas aventuras através da plataforma de streaming Max, que antes se chamava HBO Max.