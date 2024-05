Dragon Ball Z lembra um dos momentos mais icônicos da história

Dragon Ball Z tem muitos momentos que podemos dizer que marcaram um antes e um depois. Mas poucos têm o impacto que a chegada de Raditz à Terra conseguiu. Esta aparição trouxe revelações surpreendentes para Goku e o resto dos Guerreiros Z.

Era o início de Dragon Ball Z. A Terra reinava em paz e haviam se passado cinco anos desde a luta entre Goku e Piccolo no Torneio de Artes Marciais, que teve como vencedor aquele que na época acreditávamos ser um terráqueo. Durante todo esse tempo, nosso herói se casou com Milk e teve um filho, Gohan, que foi criado na região selvagem ou florestal do Monte Paozu.

Cinco anos foram suficientes para que Goku decidisse visitar seus amigos novamente e apresentar seu filho, Gohan. Ele o levou para a Casa do Kame para que conhecesse o Mestre Kame e seus melhores amigos, Kuririn e Bulma.

No entanto, o que deveria ter sido um encontro amigável e familiar se tornou um pesadelo. Raditz apareceu para revelar informações que naquele momento foram difíceis para todos nós processarmos.

Raditz Dragon Ball Z

Goku na verdade se chama Kakaroto e não é humano, ele pertence a uma raça de guerreiros malignos chamada saiyajin. Ele foi enviado à Terra, não para protegê-la, mas para acabar com a humanidade e preparar o terreno para a chegada de Freezer, que se dedica a dominar planetas e comercializá-los.

A força de Raditz era impressionante para Goku, que pela primeira vez teve que se aliar ao seu adversário, Piccolo, para derrotá-lo. Aquele momento em que o irmão mais velho do nosso herói chega à Kame House para semear o terror na Terra completou 35 anos em 3 de maio. E a Toei Animation o lembrou dessa maneira, através de suas redes sociais.