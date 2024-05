Dragon Ball Z: este foi o momento exato em que nasceu o amor entre Número 18 e Krilin

A relação entre Número 18 e Krilin chama tanto ou mais atenção do que qualquer namoro ou romance no mundo do entretenimento. Para os fãs de Dragon Ball Z, chama a atenção como o melhor amigo de Goku, humano, se casou e teve uma filha com uma androide.

Isso já foi explicado várias vezes. O Dr. Gero fez com que Lazuli (nome da Número 18 antes de ser transformada) melhorasse sua força para níveis surpreendentes, sem eliminar suas partes do corpo humano. Foi algo muito semelhante ao que fizeram com Logan em X-Men (para introduzir o adamantium) ou com Wade Wilson ao transformá-lo em Deadpool.

Então, o androide na verdade é um humanoide que não deixa de ter as capacidades de uma pessoa da raça humana. Assim se explica como ela pôde ter uma filha. Como surgiu esse amor? Toei Animation publica um vídeo do momento exato em que a Número 18 soube que o Krilin estava apaixonado por ela.

Depois que a humanoide acorda no Templo Sagrado, após a batalha contra Cell, Piccolo diz a ela que a protegeu o tempo todo depois que o bioandroide a expulsou. Então, Gohan entende o que está acontecendo e diz em voz alta que Krilin está apaixonado por ela porque ela é muito bonita.

A primeira reação de Número 18 foi hostil e ela saiu do local. Mas já sabemos como tudo termina, favoravelmente para Krilin.

O primeiro encontro entre Androide 18 e Krilin

O jogo oficial Dragon Ball Z: Kakarot conta com uma história em que podemos ver o início do amor entre Krilin e a androide.

A ex-vilã chega à casa do Mestre Kame, a Kame House, para agradecer a Krilin por seu gesto durante a batalha contra Cell e é aí que o melhor amigo de Goku se atreve a pedir um encontro.

Os jogadores podem completar pequenas missões em que o Krilin procura dinheiro para poder sair com a androide, em histórias que, mesmo aparecendo em videogames, têm o selo de aprovação do criador da série.