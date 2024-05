Dragon Ball Heroes traz de volta um vilão completamente esquecido por Toriyama

Para aqueles que ainda não sabem, Dragon Ball Heroes: A série de anime é uma série promocional online derivada da popular franquia, que consiste em episódios curtos (cerca de 7 minutos) e apresenta histórias originais não canônicas do universo da série. Por isso, não possui uma trama linear, mas é dividida em sagas independentes, cada uma com sua própria história e personagens.

ANÚNCIO

Essas sagas costumam ser baseadas no jogo de fliperama Dragon Ball Heroes, introduzindo novos personagens, transformações e conceitos que não aparecem no cânone oficial. Embora tenha recebido críticas pelo uso de CGI, que alguns consideram questionável, a série não tem medo de se arriscar e oferecer conteúdo inovador.

Um exemplo disso é a recente aparição de uma transformação de Majin Ozotto nunca antes vista, baseada em um design descartado pelo próprio Akira Toriyama.

Quem é Majin?

Majin Ozotto, o principal inimigo do último episódio de 'Super Dragon Ball Heroes', é um vilão de proporções épicas que foi criado exclusivamente para o jogo de arcade Dragon Ball Z: V.R.V.S. Seu poder permite que ele arrase com tudo em seu caminho e crie clones de qualquer ser que absorva.

Neste último episódio, Majin Ozotto passa por uma transformação nunca antes vista, baseada em um design original de Toriyama que havia sido descartado. Essa transformação dá ao vilão quatro braços, um olho no peito e um corpo colossal que lembra a forma autodestrutiva de Célula. Um design tão monstruoso quanto perturbador, perfeito para o tom peculiar deste anime.

Majin Ozotto Dragon Ball Heroes

Enquanto os fãs de 'Super Dragon Ball Heroes' esperam por mais surpresas, o horizonte de Dragon Ball no anime se vislumbra com a chegada de 'Dragon Ball Daima'. Esta nova série, na qual Akira Toriyama trabalhou no roteiro e no design de personagens até seus últimos dias, promete ser uma experiência épica.

No entanto, ainda não há uma data de lançamento definida, com especulações de um possível atraso até 2025, em vez do outono deste ano como originalmente previsto.

Em resumo, ‘Super Dragon Ball Heroes’ continua sua marcha triunfal com novas surpresas e revelações, como a monstruosa transformação de Majin Ozotto. Enquanto aguardamos por ‘Dragon Ball Daima’, o futuro de Dragon Ball no anime se apresenta cheio de possibilidades e emoções.