De outro universo: assim são os recém-lançados New Balance 993 ‘Interstellar’

Fundada em 1906 em Boston, Massachusetts, New Balance é uma marca de calçados esportivos que conseguiu se manter relevante graças aos seus modelos de corrida e ao seu compromisso com a produção local, com fábricas em países como Reino Unido ou Estados Unidos. Agora, a mais recente criação da renomada marca são os novos New Balance 993 “Interstellar” Made in USA.

Estamos falando de uma silhueta com um estilo clássico da empresa de calçados, mas com uma clara inclinação pelo roxo que as torna um design completamente de outro mundo.

Os New Balance 993 'Interstellar'

Esta nova silhueta dos 993, que originalmente foi lançada em 2008, destaca-se pela sua construção em malha e camurça, oferecendo uma combinação leve para uso diário e também para aqueles que as procuram para correr.

Além disso, como mencionado anteriormente, este modelo mantém um design simples mas impactante. A razão? Sua predominância da cor roxa ou púrpura que se complementa com tons escuros de "dark mercury" na malha e detalhes em branco na entressola e na icônica N lateral, além de detalhes em creme nos cadarços, uma combinação que também adiciona um toque retrô com pinceladas amarelas na parte traseira da entressola. As linguetas, por sua vez, se destacam por sua cor creme e a inscrição "New Balance Made in USA" nelas.

Como era de esperar, as New Balance 993 “Interstellar” também trazem novidades em termos de tecnologia de calçado esportivo, resgatando características de seus antecessores, os modelos 991 e 992, e incluindo a entressola Abzorb, amortecimento Acteva e uma sola de borracha com calcanhar Ndurance para melhorar a durabilidade.

No entanto, as New Balance 993 “Interstellar” foram lançadas na quinta-feira, 2 de maio, no site oficial da New Balance e também em lojas de varejo selecionadas por um preço de venda de US$210.