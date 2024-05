Uma modelo italiana realiza um maravilhoso cosplay da Princesa Zelda em Twilight Princess

The Legend of Zelda: Twilight Princess chegou às nossas vidas em 19 de novembro de 2006 para encantar a todos nós que somos fãs das aventuras de Link nos consoles da Nintendo. Este título da saga foi lançado no Game Cube e é um dos ícones da grande N dos videogames.

Se em algum momento eles pensarem em fazer um live action dessas histórias, acreditamos que já têm a atriz que poderia interpretar Zelda. Esta bela modelo italiana, que você pode encontrar nas redes como Curly Natsu, faz um cosplay desta versão da princesa, que tem um traje diferente em Twilight Princess.

A interpretação, em nossa opinião, é maravilhosa. A modelo recriou todos os detalhes no visual desta Princesa Zelda.

O vestido, como todos sabem (e se não sabem, deem uma olhada na nossa imagem de capa), tem detalhes diferentes dos Zeldas tradicionais. Em Twilight Princess, ele tem um corte vinho na parte de cima do vestido, seguido por um branco de seda na parte de baixo.

Além disso, ela usa dois tipos de joias que vão no pescoço e na cintura da Princesa Zelda, que são douradas e têm o mesmo estilo da tiara que enfeita a parte superior do rosto dela. Esses detalhes são combinados com ombreiras douradas que são como uma espécie de armadura que acompanha o vestido.

A modelo italiana dá o toque final incorporando as orelhas pontiagudas, típicas das pessoas da raça hyliana, como é o caso da Princesa Zelda. Apreciem esta maravilha de cosplay, que obtivemos de Nintenderos.

Em The Legend of Zelda: Twilight Princess, uma escuridão maléfica se espalhou pela terra de Hyrule, então o pequeno fazendeiro Link deve despertar o herói que há dentro dele e salvar seu mundo da destruição iminente.

Educado para ser um bom fazendeiro e cuidar dos animais, a aventura de Link começa quando o prefeito o ordena a comparecer ao Conselho de Hyrule. Ao iniciar sua jornada em busca de aventura, Link está completamente alheio ao destino sombrio que se aproxima de seu reino.