Se você atualizou para o Windows 11 e seu PC não inicializa, tente estas três soluções

As constantes atualizações do Windows 11, desde que foi lançado em 2021, estão relacionadas a patches de segurança ou correção de alguns detalhes relacionados à compatibilidade com novos aplicativos. No entanto, às vezes acontece que a cura é pior que a doença.

Passa com mais frequência do que se pensa, você atualiza o Windows porque é solicitado pelo seu próprio PC por meio de uma notificação, e depois o computador não inicia. Isso nos deixa desesperados, vindo do “não sabemos o que fazer”, que hoje vamos tentar eliminar.

A ideia é não entrar em pânico e aplicar estas três possíveis soluções antes de chamar um técnico. Às vezes, clicar nos sites indicados pode resolver qualquer problema. Preste atenção a estes passos, que foram retirados do Computer Hoy.

Passos para iniciar o Windows 11

O primeiro a verificar são os controladores. Alguns podem estar corrompidos ou simplesmente desatualizados. Um único driver ruim pode arruinar completamente a atualização.

Tente atualizá-los pelo Gerenciador de Dispositivos (procure por esse nome no Painel de Controle) ativando o Modo Seguro. Clique com o botão direito nos drivers e selecione "Atualizar driver" um por um para que ele mesmo procure as opções mais recentes.

Controladores PC

A segunda coisa que as pessoas recomendam do Computer Hoy, embora pareça muito bobo, é verificar se o PC está conectado à energia. Isso acontece principalmente em notebooks que realizamos atualizações sem estarmos conectados à fonte de energia, sendo essa uma das primeiras recomendações sempre que vamos realizar uma atualização.

PC Bateria

Enquanto o terceiro passo que você poderia fazer é uma reparação de inicialização. Se a tela ficar preta, execute esta função que foi criada para diagnosticar e resolver problemas de inicialização. O próprio sistema costuma identificar os arquivos danificados.

Pressione F8 + Shift para abrir a janela do Windows e então selecione a opção Solucionar problemas.