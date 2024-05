Dragon Ball possui um total de 38 filmes: aqui estão os cinco melhores

O universo de Dragon Ball é vasto no animê. Tanto na série quanto nos filmes, há uma quantidade de conteúdo que pode ser um pouco avassaladora para quem nunca viu nada da franquia. Nesta resenha, vamos enumerar, com título incluído, cada um dos 38 filmes, fazendo um top dos cinco melhores, de acordo com nossa consideração.

No melhor momento de Dragon Ball, entre o início e meados dos anos 90, a Toei Animation lançou muitos filmes que às vezes eram baseados no cânone de Akira Toriyama, e em outros casos inventavam novos personagens, entre heróis e vilões.

Assim nasceram personagens como Broly, que mais tarde foi incluído no cânone, e Tapion, o viajante do tempo que teria dado a espada para Trunks.

Os cinco melhores filmes de Dragon Ball

Na nossa opinião, estas são as cinco melhores filmes de Dragon Ball:

Dragon Ball Z: Os Últimos Guerreiros Z Gohan e Trunks (Especial) (1993) Dragon Ball Z: Super Saiyajin Son Goku (1991) Dragon Ball Z: A galáxia está em perigo!! Um guerreiro super incrível (1993) Dragon Ball Z: Batalha extrema!! Os três grandes Super Saiyajins (1992) História Paralela: O plano para erradicar os Saiyajins (OVA) (1993)

Gohan e Trunks Batalha

Os 38 filmes de Dragon Ball