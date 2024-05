Por que o mangá de Dragon Ball Super está perdendo popularidade?

Os capítulos 102 e 103 foram as últimas informações que tivemos do mangá de Dragon Ball Super. Após uma batalha épica com Goku, Vegeta encontra-se à beira da morte, sacrificando-se para proteger a Terra de uma explosão cósmica. No meio desse caos, a identidade do misterioso guerreiro que observava a luta é revelada: Black Freezer, uma versão do vilão vinda de uma linha do tempo alternativa.

Enquanto isso, Goku acorda no Planeta Sagrado para se recuperar de seus ferimentos e lá descobre a ameaça representada por Black Freezer, que está se dirigindo à Terra com um exército a sua disposição. Trunks do Futuro e Mai reaparecem para avisar Goku de que este Freezer é ainda mais poderoso que o original e que a única maneira de detê-lo é com a ajuda das Super Esferas do Dragão.

Depois disso, um mês de incerteza para os fãs. A pausa indefinida de Dragon Ball Super completa um mês e, para piorar a situação, a revista V-Jump confirmou que o tão esperado capítulo 104 não será lançado em maio. Essa falta de novo material poderia fazer com que a obra de Akira Toriyama seja relegada a um segundo plano, como já se observa em plataformas como Manga Plus.

Popularidade em queda

A ausência de novos capítulos está afetando consideravelmente a popularidade do mangá. Histórias como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou Chainsaw Man estão atraindo a atenção dos leitores no ranking, enquanto Dragon Ball Super desapareceu do top 15. Em seu lugar, novos mangás como Centuria, Astro Royale ou ByeByeBye estão ocupando posições.

Um futuro incerto? Apesar da situação atual, a esperança não está totalmente perdida. Com o retorno da serialização, o mangá poderia subir novamente na plataforma, alcançando pelo menos a quinta posição, onde estava anteriormente. A chegada de um novo arco narrativo também poderia impulsionar o capítulo 104 para o segundo lugar no Manga Plus.

A pausa indefinida e a competição com histórias atuais são dois fatores que impactaram negativamente a posição do mangá. Apesar de o arco "Super Hero" ter conseguido manter Dragon Ball Super na lista, a ausência da obra no Manga Plus surpreendeu seus fãs.

O que fazemos?

A editora Shueisha poderia implementar estratégias para reavivar o interesse dos fãs e recuperar a popularidade do mangá. Algumas medidas que poderiam tomar são a publicação de conteúdo exclusivo, a realização de eventos especiais ou a promoção do mangá em diferentes plataformas. A chave está em manter a audiência cativada e ansiosa pelo retorno da história.

Portanto, com um pouco de esforço e criatividade, Dragon Ball Super poderia recuperar seu lugar no topo da popularidade. Não devemos perder a esperança de que as aventuras de Goku e seus amigos continuem cativando as novas gerações de leitores. O retorno da obra e as estratégias implementadas serão cruciais para determinar o futuro do mangá no Manga Plus.

O que você acha? Você acredita que Dragon Ball Super pode recuperar seu lugar no topo dos mangás populares?