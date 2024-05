Os tênis Nike Jordan mais caros da história: você pagaria US$ 2,2 milhões por um par de tênis?

Se falarmos de marcas icônicas, os tênis Jordan se destacam demais. Eles surgiram como uma colaboração entre a Nike e Michael Jordan, o lendário jogador de basquete, continuam mais relevantes do que nunca desde seu lançamento em 1984. Estamos falando de um selo que conseguiu transcender e se tornar um verdadeiro símbolo cultural, com o jumpman aparecendo em passarelas e sendo parte de colaborações exclusivas e até mesmo com designers renomados.

ANÚNCIO

Mas como os mais conhecedores saberão, as Jordan não são apenas um par de tênis; são uma declaração de estilo. Por isso, neste artigo analisamos aqueles pares icônicos que conseguiriam esvaziar a carteira de qualquer um que tente adquiri-los.

Michael Jordan Chicago Bulls com as Air Jordan 2 Chicago

Você pagaria US$ 2,2 milhões por um par de Jordan?

A colaboração entre Michael Jordan e a Nike recentemente comemorou seu 35º aniversário. Durante estas três décadas, esses tênis ganharam um status reconhecido no mundo dos esportes e dos colecionadores, com modelos que foram vendidos por entre US$ 176.400 e US$ 2.2 milhões de dólares.

Um exemplo disso são os tênis mais caros da história da Jordan Brand, que o jogador usou no segundo jogo das Finais da NBA de 1998 contra o Utah Jazz: Os Air Jordan 13 ‘Last Dance’.

E é que Michael Jordan usou esse par durante seu último campeonato com o Chicago Bulls, o que resultou em serem vendidos em leilão por $2.2 milhões, tornando-se os mais caros já vendidos de acordo com a casa de leilões chamada Sotheby’s.

Air Jordan 13 ‘Last Dance’ Tênis

Colaborações de luxo e momentos históricos

Entre outros modelos destacados estão as Solid Gold OVO x Air Jordan, resultado da colaboração entre Drake e Nike, e desenhadas por Matthew Senna. Cada tênis, com um peso de 23 quilos e cobertos em ouro 24k, está avaliado em US$ 2.1 milhões.

Solid Gold OVO x Air Jordan Tênis

Por outro lado, os tênis usados por Jordan durante seu famoso “Flu Game” nas finais da NBA de 1997 foram vendidos por US$ 1.38 milhões. Jordan, que sofreu uma intoxicação alimentar naquele dia, teve uma atuação estelar em quadra e depois presenteou seus tênis autografados a Preston Truman, um gandula do Utah Jazz.

Air Jordan 12 Tênis

Finalmente, outro modelo notável pelo seu alto custo são as Air Jordan 1 Chicago Dunk Sole, que incorporam a sola de um Nike Dunk como parte de um experimento para melhorar o desempenho de Jordan após uma lesão em 1985. Neste caso, apenas alguns protótipos foram criados, por isso um deles foi vendido por US$ 1.01 milhões, entrando para a lista dos mais caros da história.