Luta de Gohan e Videl entre Budokai Tenkaichi 3 e Dragon Ball Sparking ZERO

Já se passaram 17 anos desde que o Budokai Tenkaichi 3 foi lançado, um dos jogos mais bem avaliados da franquia Dragon Ball. Em algum momento deste ano, sua continuação chegará, que em vez de ser chamada de Budokai Tenkaichi 4, foi nomeada de Dragon Ball Sparking ZERO.

Seja como for chamado, pelos avanços sabemos que a equipe da Unreal Engine está fazendo um trabalho incrível com os gráficos e o desenvolvimento de histórias, ligado ao que é o mangá e anime de Akira Toriyama.

Esta comparação que aparece na conta de X de Dragon Ball Pics mostra que os desenvolvedores do novo videogame estão atentos a todos os detalhes. A Bandai Namco lançou um novo teaser na terça-feira, 30 de abril, mostrando várias sequências de lutas entre mestre e aprendiz.

A conta mencionada pegou o extrato de Videl vs Gohan de Dragon Ball Sparking ZERO e comparou com o Budokai Tenkaichi 3. São praticamente os mesmos movimentos, mas com a diferença dos gráficos do videogame que será lançado em 2024.

Aproveitem a emocionante sequência.

Novo teaser de Dragon Ball Sparking ZERO

O avanço começa com uma cena brutal e emotiva em que aparecem Piccolo e Gohan criança treinando. Ambos demonstram seu poder e nos fizeram retroceder no tempo, para a época em que esses episódios eram transmitidos. É incrível que vamos reviver isso novamente através do videogame.

Assim continua o trailer publicado na conta da Bandai Namco no YouTube. Eles fazem uma revisão dos relacionamentos de aprendiz e mestre, como os de Yamcha e Krilin com Roshi; o Gohan adolescente com Videl; Bills, o deus da destruição, com Whiz; e uma que não esperávamos: a de Gohan e Trunks do Futuro, com o reaparecimento das versões malignas dos androides Número 17 e Número 18.

E desta forma, confirmaram-se estes 10 personagens: