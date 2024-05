Inteligência artificial faz um crossover brutal entre 2B de Nier Automata e Eve de Stellar Blade

O futuro apocalíptico e a inteligência artificial são temas que andam de mãos dadas. Vimos isso na ficção científica e nos videogames, que há pelo menos 15 anos os retratam em suas histórias. Mas o que não esperávamos ver era um crossover que combinasse tantos elementos em um único personagem.

Usando ferramentas de inteligência artificial, um usuário de redes sociais identificado como @PlatyArty fez um crossover entre duas figuras representativas do mundo dos videogames, especificamente dos consoles PlayStation: Eve, de Stellar Blade e 2B de Nier: Automata.

Cada uma destas guerreiras tem uma forte conexão com a tecnologia futurista, graças às histórias de seus videogames. Em primeiro lugar, Eve, que faz sua estreia no PS5 graças ao desenvolvimento da Shift Up, luta em favor da humanidade em um futuro apocalíptico no qual nossa raça foi expulsa da Terra.

Enquanto 2B, que tem presença nas consolas graças ao Nier: Automata que existe desde o PlayStation 4, também se desenrola em um futuro distópico no qual as máquinas dominaram o planeta.

Ambas guerreiras têm uma figura escultural e exibem em trajes ajustados às suas curvas. O usuário de redes sociais mencionado anteriormente pediu à inteligência artificial para fazer Eve com o traje de 2B e este foi o resultado, de acordo com o artigo Es de Ciencia.

Crossover 2B e Eve Inteligencia artificial Chocante

A Stellar Blade está dando os primeiros passos no mundo dos videojogos e tem recebido críticas positivas e negativas por parte dos fãs da comunidade gamer. Alguns destacam os gráficos e a jogabilidade do título. Enquanto há um grupo que critica uma censura na vestimenta de Eve, que aparentemente é diferente do que tinha sido mostrado anteriormente.

Enquanto Nier: Automata é um clássico consagrado dos consoles de videogame. Estreou em 2017 e ganhou três prêmios no The Game Awards.