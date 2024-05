Estes são os 10 novos personagens revelados no trailer de Dragon Ball Sparking ZERO

Nesta terça-feira, 30 de abril, foi lançado um novo trailer do Budokai Tenckaichi 4, que nesta versão terá o nome de Dragon Ball Sparking ZERO. “Aprendiz e Mestre” foi o título deste teaser, que mostrou as melhores relações de mestre e aluno na história do mangá e anime de Akira Toriyama, e que também estará em desenvolvimento na Unreal Engine.

O avanço começa com uma cena brutal e emocionante em que Piccolo e Gohan criança estão treinando. Ambos demonstram seu poder e nos fizeram retroceder no tempo, para a época em que esses episódios eram exibidos. É incrível que vamos viver isso de novo através do videogame.

Assim continua o trailer publicado na conta da Bandai Namco no YouTube. Eles fazem uma revisão dos relacionamentos de aprendiz e mestre, como os de Yamcha e Krilin com Roshi; o adolescente Gohan com Videl; Bills, o deus da destruição, com Whis; e um que não esperávamos: o de Gohan e Trunks do Futuro, com o reaparecimento das versões malvadas dos androides Número 17 e Número 18.

E desta forma, estes 10 personagens foram confirmados:

Gohan (Criança) Gohan (Adulto) Gohan (Futuro) Gohan (Futuro) Super Saiyajin Troncos (Futuro) Trunks (Futuro) Super Saiyajin Videl Contas Whis Mestre Kame.

Dragon Ball: Sparking Zero será lançado para o Sony PlayStation 5, os dois consoles da Microsoft: Xbox Series X|S e para PC através da plataforma Steam.

A sinopse do Dragon Ball Sparking ZERO

“Dragon Ball Sparking ZERO leva a lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi a outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Faça a terra tremer. Rompa os céus. Torne seu o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball”, escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.