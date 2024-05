A brutal imagem de Dragon Ball Z mostra como foi a reencarnação de Majin Buu em Uub

Dragon Ball GT desperdiçou, mas esperamos que Dragon Ball Super o recupere em algum momento das histórias. Falamos de Uub, um poderoso guerreiro que nasce do desejo de Goku, que pede que Kid Buu reencarne em um ser bondoso na Terra.

Este pequeno e poderoso lutador aparece no Torneio de Artes Marciais que encerra o último arco de Dragon Ball Z, e depois nunca mais o vemos, exceto por algumas aparições em GT. Super já o mostrou em uma imagem, mas ainda não é o momento certo para que esse personagem faça parte dos Guerreiros Z.

Os caminhos de Dragon Ball Super levam a esse torneio. Na verdade, os personagens já estão sendo ilustrados exatamente como apareceram naquele momento icônico para os fãs da obra de Akira Toriyama.

Mas houve uma situação que não foi mostrada no mangá ou no anime. E uma maravilhosa Fan Art publicada pelo 3D Jogos ilustra perfeitamente. É o momento exato em que Uub reencarna do vilão.

O desenho mostra o vilão com uma auréola sobre sua cabeça e o pequeno bebê pronto para chegar à Terra com muito poder e um desejo inesgotável de justiça.

Sabemos que isso não acontece assim no mangá ou anime de Akira Toriyama, mas vê-lo dessa maneira nos faz lembrar de onde Uub vem e até onde pode chegar com seus poderes.

A aparição de Uub em Dragon Ball Super

A aparição de Uub em Dragon Ball Super já aconteceu. Foi durante o arco de Moro. Ele estava em sua pequena aldeia e em uma companhia nada comum: a do Supremo Senhor Kaioh que absorveu Majin Buu, na primeira chegada deste vilão à Terra.

Uub e Goku (Manga) DBZ