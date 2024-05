Deixam vazar que o mangá de Dragon Ball Super voltará após a morte de Akira Toriyama

Não há mais espaço para a incerteza. O mangá de Dragon Ball Super irá retornar após a morte de Akira Toriyama, conforme relatado pelo próprio site oficial da franquia.

Akira Toriyama faleceu em 1º de março e o episódio #103 do mangá, o final do arco Super Hero, foi publicado no meio do mesmo mês. No dia em que o capítulo foi lançado, foi anunciada uma pausa de um mês e que as aventuras retornariam em maio.

No entanto, horas mais tarde do mesmo dia, eles apagaram essa informação e anunciaram que a pausa era indefinida. Com a partida física do autor dessas obras, era normal pensar que tinha chegado ao fim de Dragon Ball.

Mas em uma recente filtragem, quase que por acidente, confirmam que não há nada com que se preocupar: Toyotaro está disposto a assumir o peso da caneta de Akira Toriyama e continuar com as aventuras de Dragon Ball.

Capa da revista V-Jump Toei

Numa recente publicação no site oficial de Dragon Ball, onde é postado um desenho de Gevo (filho do Dr. Gero) feito por Toyotaro, lê-se o seguinte: "Até que o manga Dragon Ball Super retorne para começar sua nova história, a Jump terá ilustrações e comentários de Toyotaro, além de características especiais que tornarão a leitura do arco do SUPER HERÓI ainda mais divertida".

Trata-se da confirmação de que o mangá retornará em algum momento. O que ainda não sabemos é quando.

O futuro imediato de Dragon Ball

Temos muito para aproveitar. Os fãs de Dragon Ball em breve terão o retorno da Série Vermelha da editora Planeta Comic, que ilustra em cores a atualidade do mangá de Dragon Ball Super.

Além disso, no final deste ano, veremos a estreia de Dragon Ball Daima, um anime com uma história inédita escrita por Akira Toriyama.