Como é que a Gine e o Bardock se conheceram em Dragon Ball?

O mangá de Dragon Ball Super, no arco de Granolah, o sobrevivente, nos deu uma visão inédita do passado de Goku, no planeta Vegeta. Antigas gravações de um rastreador nos contam como era Bardock, pai de Kakaroto, que foi quem se rebelou contra Freeza.

ANÚNCIO

Para Goku, foi impressionante ter ouvido a voz de seu pai. O tom de Bardock ativou memórias que ele havia bloqueado de sua mente, de quando era um bebê no planeta Vegeta, antes de ser enviado para a Terra.

Nas imagens, vemos como Goku lembra o rosto de sua mãe, Gine, o de seu pai e um jovem Raditz. Eles eram uma família feliz e pouco convencional para o que pensávamos sobre os saiyajins. Já sabemos como a história termina: Freeza destrói todo o planeta com um único golpe, aniquilando quase toda a raça dos poderosos guerreiros.

Como é que a Gine e o Bardock se conheceram?

Uma resenha do 3D Juegos Latam destaca um vídeo do YouTube publicado por Mundo Cool. Neste material, o usuário GineReboot explica, de forma fanmade, como Gine e Bardock se conheceram.

Bem ao estilo de Dragon Ball, e emulando a história de amor de Goku e Milk, GineReboot explica que os pais de nosso herói se conheceram em um combate.

Os saiyajins, quando crianças, são classificados em termos de poder em baixo, médio e alto. Bardock e Gine foram colocados no último nível de escala e, enquanto treinavam suas artes marciais, outra criança saiyajin lutou de forma muito violenta (sem honra).

Isso fez com que Bardock, com os valores que já conhecemos em Dragon Ball Super pelas antigas gravações do rastreador, decidisse defendê-la e assim conhecer quem no futuro se tornaria sua esposa e mãe de seus dois filhos.