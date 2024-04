Chainsaw Man e Pulp Fiction se unem em uma inesperada crossover de Makima e Mia Wallace

Pode não parecer, mas o cinema cult dos Estados Unidos tem muita influência no mangá e anime. As temáticas das histórias que nos chegam do Japão, através de suas produções animadas, costumam abordar questões complexas que refletem a sociedade. No entanto, um crossover entre ambas as culturas é praticamente impossível para o cânon.

ANÚNCIO

A menos que falemos com os gênios do Fan Art. Esses sim têm a capacidade de combinar aventuras do animê e da indústria do cinema em apenas um desenho. É o caso de um brilhante ilustrador que a equipe da Alfa Beta destaca. O gênio do design fez um crossover entre Makima, de Chainsaw Man e Mia Wallace de Pulp Fiction.

Uma história está longe da outra, mas essas duas protagonistas poderiam se unir em uma para incorporar um personagem. De fato, foi isso que @Novalise1 fez em sua conta do Twitter: pegou o pôster icônico em que o papel de Uma Thurman aparece e substituiu a atriz americana vencedora do Oscar pela waifu de Chainsaw Man.

A imagem, exceto por alguns detalhes, é a mesma da icônica Mia Wallace segurando um cigarro com uma mão e uma arma de fogo com a outra. A diferença no crossover do usuário mencionado é que Makima não segura a pistola na mão esquerda. Talvez ele tenha feito isso para evitar restrições das redes sociais ou porque quis dar um toque diferente.

Seja qual tenha sido o motivo, a imagem ficou perfeita.

Makima é um dos personagens mais aclamados pelos fãs de Chainsaw Man no arco da Segurança Pública, um anime de nova geração que conseguiu ganhar popularidade, baseado no mangá escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto.

Enquanto Mia Wallace é uma dos personagens principais do clássico de Quentin Tarantino de 1994, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original.