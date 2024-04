A colaboração do ano? Assim são os novos Nike KD 17 de Kevin Durant e The Alchemist

Com uma impressionante altura de 2,11 metros, Kevin Durant não só se destaca nas quadras da NBA. O jogador de basquete conseguiu se destacar no ramo graças à sua versatilidade e habilidade de pontuar de qualquer posição. Mas também ficou famoso por seu contrato vitalício com a Nike, tornando-se parte do seleto grupo que inclui figuras como Michael Jordan e LeBron James com a marca Swoosh, cuja parceria resultou em vários lançamentos bem-sucedidos.

ANÚNCIO

Agora está previsto um novo sucesso para 2024: Sua colaboração com o produtor The Alchemist para criar os novos Nike KD 17 com alguns toques personalizados. Aqui contamos todos os detalhes.

Kevin Durant NBA (Michael Conroy/AP)

Kevin Durant x O Alquimista x Nike

Os novos Nike KD 17 desenhados por The Alchemist e Kevin Durant apresentam uma base de cor "leite de coco", que serve como um canvas neutro para os detalhes em violeta e verde lima, criando um design bastante distintivo. Além disso, estes tênis incluem uma homenagem ao modelo Air Max 95, com um gradiente de cores na parte superior, do Atomic Violet ao Hyper Grape.

A colaboração também é refletida na língua, onde o logotipo da Alan ALC Records aparece, marcando a influência direta de The Alchemist no design. Por sua vez, a sola e a entressola dos tênis em tons claros combinam com um Swoosh vibrante em verde limão, garantindo que o design capte a essência de ambos, Durant e The Alchemist.

No entanto, as Nike KD 17 “Producer Pack”, que celebram esta colaboração entre música e esporte, estão programadas para serem lançadas em 14 de junho de 2024 a um preço de US$160. Enquanto isso, alguns dias antes - especificamente em 17 de maio - o modelo anterior chamado de “Sunrise” chegará às lojas.