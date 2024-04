Stellar Blade para PlayStation 5: este jogo de ação é uma jóia visual

Numa Terra pós-apocalíptica devastada por criaturas monstruosas conhecidas como Naytiba, a humanidade luta pela sua sobrevivência a partir de uma colônia espacial. Entra Eve, uma guerreira feroz do Esquadrão Aéreo 7, encarregada de se aventurar no planeta desolado para eliminar a ameaça Naytiba. Esta é a premissa de Stellar Blade, um novo jogo de ação do desenvolvedor Shift Up, exclusivo para PlayStation 5.

Os cenários apresentados, bastante apocalípticos, nos transportam para uma realidade que a ficção científica nos ensinou tanto, com um nível de detalhe que é um luxo.

Stellar Blade Shift Up

Uma festa para os seus olhos, mas faltou reforçar a narrativa

A Shift Up estabelece imediatamente sua destreza visual com Stellar Blade. O jogo apresenta ambientes e designs de personagens impressionantes, aproveitando o poder do PS5 para criar um mundo rico em detalhes. Desde os páramos desolados cheios de monstruosidades grotescas até a estação espacial reluzente que serve como último bastião da humanidade, Stellar Blade é um espetáculo visual.

Vamos falar sobre fluidez. Perfeita. O jogo roda com todo o poder do PlayStation 5 e isso, junto com um bom áudio e a tela ideal, tornam a experiência um verdadeiro prazer.

Gráficos de última geração: O Stellar Blade aproveita ao máximo as capacidades do PS5, oferecendo gráficos impressionantes que dão vida ao mundo pós-apocalíptico. Os ambientes são detalhados e variados, desde as ruínas de cidades devastadas até as vastas extensões dos desertos. Os personagens são projetados com estilo e personalidade, e as animações são fluidas e realistas.

Veja esta imagem:

Stellar Blade Shift Up

Design de níveis: Os níveis de Stellar Blade estão bem desenhados e oferecem uma mistura de exploração e combate. Os jogadores poderão percorrer livremente o mundo, descobrindo segredos e enfrentando inimigos. Os níveis também estão cheios de desafios de plataformas e quebra-cabeças que adicionam variedade à experiência.

Design de som: A trilha sonora de Stellar Blade é épica e atmosférica, se adaptando perfeitamente à ação na tela. Os efeitos sonoros também são excelentes e ajudam a criar uma experiência imersiva. Algo que sempre gostamos de destacar nestas análises.

No entanto, a narrativa não está à altura do esplendor visual do jogo. A história segue um caminho previsível, e os personagens não estão bem desenvolvidos. Eve, apesar de ser a protagonista, parece unidimensional nas primeiras horas. Felizmente, os relacionamentos com seus companheiros se fortalecem ao longo da aventura, embora não se tornem profundamente emotivos. Sentimos que faltou "algo mais" nessa linha. Observação: gostamos da protagonista, mas talvez esperássemos saber mais.

Stellar Blade Shift Up

Para evitar spoilers, não entraremos em detalhes específicos da trama. Digamos que a narrativa de Stellar Blade tem potencial, mas sua execução nem sempre está à altura de seu belo cenário. Ou talvez nossas expectativas estivessem muito altas.

Combate: onde a Stellar Blade brilha

Felizmente, Stellar Blade brilha quando se trata de jogabilidade. O sistema de combate claramente se inspira em Sekiro: Shadows Die Twice, enfatizando a defesa precisa e os contra-ataques oportunos.

Os inimigos são implacáveis, desencadeando longas sequências de combos que exigem domínio da mecânica de bloqueio: desviar ataques esgota o equilíbrio do inimigo, deixando-o vulnerável a contra-ataques devastadores. Você terá que ser muito preciso, mas esses níveis de dificuldade tornam o jogo muito divertido.

Stellar Blade Shift Up

Esta mecânica central é desafiadora e profundamente satisfatória, empurrando os jogadores a aperfeiçoar seus reflexos e sincronização. É um desafio. Se você é do tipo que gosta de "upgradear" de forma pessoal, sentindo que "à medida que avança no jogo está jogando melhor", isso parecerá uma joia para você.

Sistema de combate profundo: O sistema de combate do Stellar Blade é complexo e gratificante, oferecendo uma ampla variedade de opções para os jogadores. Eles podem combinar diferentes ataques, habilidades e elementos para derrotar seus inimigos.

Variedade de inimigos: Stellar Blade apresenta uma grande variedade de inimigos para lutar, cada um com seus próprios padrões de ataque e fraquezas. Isso mantém o combate fresco e desafiador ao longo do jogo.

Stellar Blade Shift Up

Batalhas de chefes épicas: As batalhas de chefes de Stellar Blade são emocionantes e desafiadoras, exigindo que os jogadores usem todas as suas habilidades para vencer.

A variedade de inimigos mantém você entretido.

O design de inimigos é outra área em que Stellar Blade se destaca. Os jogadores enfrentarão uma grande variedade de Naytiba para lutar, cada um com padrões de ataque e fraquezas diferentes para explorar. As batalhas de chefes são particularmente emocionantes, com criaturas massivas e agressivas que exigem uma execução focada e estratégica para serem superadas.

Inimigos únicos: Stellar Blade apresenta uma grande variedade de inimigos únicos, cada um com seus próprios designs e ataques. Isso evita que o combate se torne repetitivo.

IA desafiante: A IA dos inimigos em Stellar Blade é desafiadora e agressiva, o que obriga os jogadores a estarem sempre alertas. Garantimos que você irá melhorar ao longo do jogo e isso é particularmente enriquecedor.

A sensação de conquista ao derrotar um inimigo desafiante é amplificada pela excelente trilha sonora. A música transita sem problemas de hinos empolgantes durante as batalhas contra chefes para melodias serenas enquanto você explora o mundo desolado. Épico.

Stellar Blade Shift Up

Exploração e elementos de RPG: uma mistura

Podemos explorar duas áreas de mundo aberto, descobrindo colecionáveis ocultos e participando em missões secundárias opcionais.

Embora a exploração inicial seja gratificante, algumas missões secundárias podem se tornar repetitivas, especialmente aquelas que nos obrigam a retroceder por níveis previamente explorados.

A trilha sonora complementa a experiência

Nós já mencionamos acima: a música é um elemento importante neste jogo. A trilha sonora de Stellar Blade acompanha perfeitamente a ação e a exploração.

Desde hinos vibrantes durante as lutas contra chefes até melodias serenas enquanto exploramos o mundo desolado, a música contribui para criar uma atmosfera envolvente e memorável. A experiência é elevada a outro nível se você usar fones de ouvido ao jogar.

Stellar Blade Shift Up

Em conclusão: uma experiência recomendável com algumas reservas

Stellar Blade é um título que merece a atenção dos fãs de jogos de ação. Seu excepcional design visual, sua jogabilidade desafiadora e sua trilha sonora envolvente o tornam uma proposta atraente.

Stellar Blade

No entanto, a narrativa irregular e missões secundárias repetitivas podem desencorajar alguns jogadores. Embora não seja uma obra-prima narrativa, Stellar Blade oferece uma experiência de jogo sólida e desafiadora que manterá você entretido por horas. É um jogo divertido, desafiador e insistimos que a trilha sonora é cativante. Em termos de avaliação, damos 7/10. É daqueles jogos que sabemos que alguns vão amar e outros vão encontrar “mas”. Mas, sem dúvida, é um título que vale a pena.