Prepare-se para o vermelho: os novos PUMA LaFrancé Amour de LaMelo Ball chegam em maio

Desde que fez sua estreia na NBA, LaMelo Ball só tem colhido sucesso. Estamos falando de um jogador de basquete com grande habilidade para marcar e assistir, e também para a moda. Natural da Califórnia, Ball possui um estilo que vai desde ternos sob medida até conjuntos de streetwear, sempre com um toque distintivo. Por isso, não foi surpresa quando assinou um contrato milionário com a PUMA antes mesmo de ser selecionado pelo Charlotte Hornets. O resultado? Uma linha de calçados esportivos úteis nas quadras e atraentes fora delas.

Já em 2024, LaMelo Ball está pronto para lançar sua mais recente criação com a PUMA: as PUMA LaFrancé Amour, um modelo que se destaca por seu design exagerado "Triple Red" e inspiração no skate.

Charlotte LaMelo Ball NBA (Jacob Kupferman/AP)

Assim são os PUMA LaFrance Amour de LaMelo Ball

Apenas ao vê-las, podemos notar que os novos PUMA LaFrancé Amour refletem a paixão de LaMelo - nascido em 2001 - por calçados e moda de luxo, pois conseguem combinar materiais de alta qualidade, como o verniz, com detalhes mais urbanos e distintos.

Além disso, estes ténis incorporam sobreposições e relevos chamativos, com elementos personalizados como os emblemas de Ball na entressola e frases como 1 of 1 e Not From Here. O logotipo da LF, por sua vez, adiciona um toque exclusivo ao design.

Desta forma, o modelo Amour da LaFrancé é apresentado em uma combinação de cores totalmente vermelha, inspirada na cultura skate dos anos 2000. E conforme adiantado pela PUMA, este é apenas o primeiro de vários que estão planejados para serem lançados.

As PUMA LaFrancé Amour Red estarão disponíveis em 17 de maio de 2024 por US$120 em pontos de venda selecionados, tanto em lojas físicas como online, incluindo PUMA.com.