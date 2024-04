O Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT foi concebido com cabelos dourados

O Super Saiyajin 4 é um dos pontos mais altos de Dragon Ball GT. Pode-se dizer o que for da série da Toei Animation, que não faz parte do cânone de Akira Toriyama, mas essa transformação do Goku, sem dúvida, é uma das mais brutais.

ANÚNCIO

Ao conceber a aparência de Goku sob esta nova forma, que superava o Super Saiyajin 3 e demonstrava ter uma enorme capacidade de poder, os ilustradores da Toei Animation consideraram várias possibilidades.

Uma foi deixar o Goku pequeno, como vinham fazendo ao longo de toda a série. E a outra era colocá-lo com o cabelo dourado (ou amarelo) como as outras três versões do Super Saiyajin convencional.

Nunca o vimos, porque talvez nunca foi desenhado, mas uma Fan Art recria essa ideia que passou pela mente dos designers e ao dar forma a essas versões de Goku que nunca veríamos no anime.

Goku Super Saiyajin 4 Fan Art

Goku Super Saiyajin 4 de acordo com Akira Toriyama

Com o passar dos anos, embora esteja muito longe do que foi Dragon Ball Z, GT conquistou um carinho especial por ter esses pequenos detalhes que até mesmo foram levados em consideração pelo próprio Akira Toriyama.

O mangaka japonês se dedicou a desenhar sua própria versão de Goku em Super Saiyajin 4 e o resultado foi realmente brutal.

Goku SSJ4 Akira Toriyama DBZ

Dragon Ball GT não atendeu às expectativas dos fãs ao se afastar das batalhas de Z para adotar uma abordagem mais semelhante ao Dragon Ball original, focado em viagens e aventuras. No entanto, todos concordam que o destaque deste anime foi a introdução da transformação do Super Saiyajin fase 4.

Inicialmente, devido à falta de acesso à Internet e ao seu lançamento na América Latina, muitos consideraram GT como a conclusão oficial da história de Goku, continuando diretamente dos eventos de Z.

No entanto, com o tempo foi revelado que GT não foi criado por Akira Toriyama, mas produzido pela TOEI como uma tentativa de manter a franquia viva após o sucesso de Z.