Lembra da mãe do Ash em Pokémon? A IA a imagina de uma forma muito diferente

São tantos os personagens que fazem parte das histórias de Pokémon que alguns muito importantes acabam passando despercebidos. Um deles é Delia Ketchum, mãe de Ash. Ela foi um dos pilares fundamentais na vida do protagonista da série, em seu caminho para se tornar o Campeão Mundial e agora Mestre Pokémon.

Vimos a Delia Ketchum desde o primeiro episódio de Pokémon. Ela é uma mulher conservadora e o pilar do lar onde Ash cresceu, sendo uma das mães solteiras que existem no universo do anime. Na série, a vemos vestindo um traje simples, como o de qualquer mulher que combina o trabalho com as tarefas domésticas.

Todos esses elementos foram considerados pela equipe da My Smart Arts, que pediu à inteligência artificial para ilustrar uma versão hiper-realista da mãe de Ash. O resultado é simplesmente impressionante e muito diferente do que vimos da Delia em Pokémon.

A inteligência artificial imagina atributos físicos que Pokémon não deu a Delia Ketchum. A postagem de My Smart Arts tem comentários muito engraçados, nos quais fazem referência a entender por que o Professor Carvalho sempre estava na casa de Ash.

Delia Ketchum, mamá de Ash en Pokémon, según la IA. Foto: My Smart Arts

Enquanto Ash Ketchum sonhava em se tornar um mestre Pokémon em Pallet Town, Delia o incentivava a trabalhar para alcançar seus objetivos e não parar até se tornar um personagem lendário.

De acordo com o portal Honeys Anime, que apresenta o perfil das mães mais destacadas do anime, Delia Ketchum é descrita como uma mulher muito carinhosa com seu filho.

Delia sempre lembra ao filho que ele deve dar o seu melhor esforço. Ela é muito talentosa, venceu um concurso de beleza e cozinhou um prato tão popular que os chefs de elite do Planalto Índigo pediram a sua receita. Ela tem um Pokémon mordomo chamado Mr. Mime que a ajuda com as tarefas domésticas e também é bastante habilidoso em batalha.