Fusão entre Número 18 e Videl? Dragon Ball Z não fez, mas este Fan Art sim e ficou espetacular

Sabemos que Dragon Ball Z levou a técnica da fusão ao limite. E apesar de terem executado em vários personagens, nunca tiveram uma ideia tão brilhante como a deste Fan Art que uniu os corpos de Videl e Número 18.

Essa fusão teria sido realmente brutal e funcional no arco de Majin Buu em Dragon Ball Z. Além disso, fazia todo o sentido e lógica do mundo. Ou seja, tinha tudo o que era necessário para ser bem-sucedida.

Em primeiro lugar, porque Videl estreia no arco de Majin Buu, precisamente no momento em que dá um salto ao poder sobrenatural, já que rapidamente domina o ki e consegue a técnica de voar, o que, como bem sabemos, não é fácil nas histórias de Dragon Ball.

E em segundo lugar, porque a saga de Majin Buu é a primeira em que a Número 18 estreia como um personagem que faz parte dos Guerreiros Z. Tudo estava pronto e eles a deixaram ir. Mas um Fan Art viu a oportunidade e começou a ilustrar como seria a união deste par de guerreiras. O resultado é simplesmente brutal e apresentamos a seguir.

Número 18 e Videl DBZ

Recentemente descobrimos que Akira Toriyama contou em vida de onde veio a maravilhosa ideia de fundir dois personagens para criar um guerreiro mais forte. De acordo com o relato do mangaká japonês, que foi divulgado pelo Level Up, a equipe criativa de Dragon Ball estava procurando maneiras de aumentar os poderes de Goku e do restante dos Guerreiros Z.

Mas eles não queriam fazer isso através de uma nova transformação, mas sim por meio de uma técnica nunca antes vista que surpreenderia os fãs que vêm acompanhando Dragon Ball desde meados dos anos 80. Então, outro mangaka que trabalhava na época com Akira Toriyama, chamado Masakazu Katsura, brincou dizendo que a melhor opção era fazer uma fusão.

“Se não me engano, eu estava falando sobre como, como conceito, não há nada mais forte do que um Super Saiyajin, e Katsura-kun, com quem normalmente brinco e digo coisas bobas, disse ‘Então não resta outra opção senão se fundir’. Então eu disse: ‘Uau, às vezes até você diz algo bom. É a primeira vez que você é útil’. Foi assim que esse ponto da trama nasceu”, disse Akira Toriyama.

Desde então, ele concebeu a maneira de realizar vários tipos de fusões, das quais nasceram Gotenks, Vegetto e Gogeta.