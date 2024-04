Estas são algumas mudanças que Dragon Ball provocou na indústria do mangá e anime

O manga e o anime têm cativado audiências ao redor do mundo com suas histórias vibrantes e personagens cativantes há várias décadas. Ao longo de sua história, a narrativa nessas obras passou por uma notável evolução, refletindo as mudanças sociais, tecnológicas e culturais de cada época.

Atualmente, algumas das tendências mais notáveis na narrativa do mangá e do anime incluem uma maior diversidade de personagens, o aumento da temática social nas obras, como a mudança climática ou a desigualdade, e estabelecer uma estrutura não linear, incluindo flashbacks ou flashforwards comuns, buscando histórias mais complexas.

Em termos de temas, Dragon Ball, a criação de Akira Toriyama, tem sido particularmente crucial. Sua influência na indústria do mangá/anime é inegável, inspirando inúmeros artistas e moldando o cenário atual, estabelecendo certos elementos que se tornaram, de certa forma, recursos estáveis (e até um pouco repetitivos) hoje em dia.

Algumas das formas pelas quais Dragon Ball mudou a indústria para sempre são:

Popularizou a mudança de tom nas obras

Dragon Ball é um exemplo perfeito de como uma série pode evoluir e se adaptar com o tempo. A transição da aventura leve de Dragon Ball para a ação intensa de Dragon Ball Z marcou um antes e um depois, demonstrando que as obras podem explorar diferentes temas e abordagens sem perder sua essência.

Ele ajudou a popularizar os épicos arcos de torneios

Os arcos de torneios, como o lendário Tenkaichi Budokai, tornaram-se um elemento fundamental de Dragon Ball. Estes eventos serviam como desculpa para apresentar novos personagens, desenvolver as habilidades dos protagonistas e criar momentos memoráveis. O seu sucesso inspirou inúmeras séries posteriores a adotar este formato.

Conseguiu um equilíbrio perfeito entre a ação e a comédia

Dragon Ball soube equilibrar perfeitamente a adrenalina das batalhas com o humor característico de Toriyama. Essa mistura única criou uma experiência narrativa atraente para uma ampla audiência, estabelecendo as bases para séries posteriores como My Hero Academia e One Piece.

Popularizou as transformações e aumentos de poder

As transformações dos personagens, como a icônica transformação de Goku em Super Saiyajin, tornaram-se uma marca registrada de Dragon Ball. Este recurso narrativo, que adiciona emoção e surpresa à história, foi replicado em centenas de séries posteriores, como em One Piece com as Gear de Luffy.

Ele aproveitou os saltos temporais para manter o ritmo de fluidez

Dragon Ball tem usado de forma magistral os saltos temporais para manter o ritmo da história e evitar a monotonia. Estes saltos permitem introduzir novos personagens, explorar diferentes estágios da vida dos protagonistas e manter a frescura da narrativa.

Fez com que o conceito de transformar um inimigo em aliado se tornasse popular

A ideia de transformar um inimigo em um aliado não era nova no mangá/anime, mas Dragon Ball a popularizou como nunca antes. Personagens como Piccolo, Vegeta e Gohan são exemplos claros dessa estratégia narrativa, que adiciona complexidade e profundidade à história.

Em última análise, Dragon Ball não é apenas uma série de anime, mas um fenômeno cultural que deixou uma marca indelével na indústria. Sua influência pode ser vista em inúmeras obras atuais, e seu legado continuará inspirando gerações de artistas e fãs por muitos anos.