Tire suas antigas guitarras do Rock Band 4 para jogar o passe de festival do Fortnite com Billie Eilish

O passe de festival do Fortnite não só conta com a presença de Billie Eilish. A equipe da Epic Games tirou um coelho da cartola e habilitou as antigas guitarras do Rock Band 4 para serem jogadas em seu videogame nos consoles PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Este passe de festival pertence à terceira temporada. Começa em 23 de abril e vai até 12 de junho. "Durante este tempo, não diminua o ritmo para desbloquear instrumentos, pistas de improvisação e outros itens novos no passe de festival da temporada 3, que possui um caminho de recompensas gratuito e um aprimoramento de caminho de recompensas premium", informa o site oficial do Fortnite.

Quando entrarem na sala de uma experiência do Festival Fortnite ("Palco principal" ou "Palco de improvisação"), devem ir para o Passe do festival na barra de navegação superior. Nessa seção, vão notar a opção do passe do festival da temporada 3 e um botão para ver as missões do Festival.

Como é possível que as guitarras do Rock Band 4 possam ser usadas no Fortnite? A Epic Games comprou a desenvolvedora do Rock Band, Harmonix, em 2021 para criar experiências musicais para o Fortnite. E de acordo com a análise do Engadget, eles planejam adicionar suporte para mais periféricos no futuro. Com sorte, os desenvolvedores tornarão a barra de acerto mais útil além de ativar também um efeito visual.

O site oficial do Fortnite detalha os cinco tipos de guitarras do Rock Band que podem ser usadas, dependendo dos consoles que você tem em casa.

Guitarras de acordo com consoles