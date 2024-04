Akira Toriyama contou que a ideia da fusão surgiu de uma piada feita por outro mangaka

O último arco de Dragon Ball Z possui uma série de elementos impressionantes que sempre serão marcantes na obra de Akira Toriyama. A introdução de Majin Buu como vilão trouxe novos níveis de entidades celestiais que nunca havíamos visto antes: os Supremos Kaiosamas (Kaioshin para alguns). Além disso, houve uma ruptura na divisão entre a Terra e o Além, acompanhada de técnicas impressionantes como a liberação de poder de Gohan, o Super Saiyajin 3 e a fusão.

Esta última foi abordada de diferentes pontos de vista. Todos, com seu estilo, foram aceitos com muita gratidão pelos fãs de Dragon Ball Z. De onde veio essa ideia brilhante? Dois corpos unidos em um, por um par de brincos ou por um ritual, que envolve uma dança sincronizada e dois guerreiros exatamente com o mesmo Ki, tem que vir de uma mente mestra.

No entanto, Akira Toriyama contou de onde veio essa maravilhosa ideia de fundir dois personagens para criar um guerreiro mais forte. De acordo com o relato do mangaka japonês, do qual o Level Up ecoa, a equipe criativa de Dragon Ball estava procurando uma maneira de aumentar os poderes de Goku e o resto dos Guerreiros Z.

Gotenks

Mas não queriam fazê-lo através de uma nova transformação, mas sim através de uma técnica nunca antes vista que deixaria os fãs que vinham acompanhando Dragon Ball desde meados dos anos 80 de boca aberta. Então, outro mangaka que trabalhava na época com Akira Toriyama, chamado Masakazu Katsura, disse a ele, como uma piada, que o melhor era fazer uma fusão.

“Se não me engano, estava falando sobre como, como conceito, não há nada mais forte do que um Super Saiyajin, e Katsura-kun, com quem normalmente brinco e digo coisas bobas, disse 'Então não há outra opção senão se fundir'. Então eu disse: 'Uau, às vezes até você diz algo bom. É a primeira vez que você é útil'. Foi assim que esse ponto da trama nasceu”, contou Akira Toriyama.

Desde então, ele concebeu a maneira de fazer vários tipos de fusões das quais nasceram Gotenks, Vegetto e Gogeta.