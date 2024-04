A nova coleção Crocs de Star Wars brilha com designs de Darth Vader e Baby Yoda

As colaborações entre a Crocs e franquias de cinema ou televisão geralmente se tornam um grande sucesso. E é que a marca de tamancos, reconhecida internacionalmente por sua conforto e design distintivo, soube se manter relevante ao longo dos anos, associando-se a figuras reconhecidas da cultura pop para trabalhar no que sabem fazer de melhor. Por isso, não é surpreendente que a marca tenha colaborado com séries da Netflix como Stranger Things, ou com sucessos de ontem e de hoje como Harry Potter, Bob Esponja ou Jurassic Park. Também com Star Wars, uma relação que não é nova, mas que está lançando justamente dois designs que prometem ser a sensação da temporada: os Classic Clog de Grogu e os Classic Slide 2.0 de Darth Vader.

Como podem ver, esta linha inclui uma homenagem ao adorável personagem Baby Yoda, também conhecido como Grogu, e ao malévolo antagonista desta história em dois designs que destacam suas diferenças.

A nova coleção Crocs de Star Wars

E é que a Crocs continua sua estratégia de expansão de colaborações com grandes franquias, que chega às vitrines para reforçar uma parceria preexistente entre Crocs e o universo de Star Wars, adicionando novos designs ao seu catálogo já bem-sucedido.

Assim, nesta coleção, o bem e o mal são representados com designs exclusivos para cada personagem. O Zueco Clássico do Grogu apresenta uma figura decorativa da cabeça do personagem na parte da frente, acompanhada de detalhes como o capacete mandaloriano e os amuletos Batha Burger jibbitz, inspirados nos sabores de Tatooine. Tudo isso com uma paleta que combina um tom de areia tostada com detalhes em uma gama de cinzas estampados.

Por outro lado, a representação do lado sombrio vem com o Classic Slide 2.0 do Darth Vader, que usa uma gama de cores preto e vermelho. Este design inclui uma imagem do Vader na palmilha vermelha e detalhes como um capacete do Darth Vader e um pingente vermelho/preto entre os enfeites Jibbitz, enfatizando a estética do "Lado Sombrio".

Crocs x Star Wars Lado negro

No entanto, a nova coleção de Crocs de Star Wars já está disponível a partir de segunda-feira, 22 de abril, em crocs.com, com tamanhos tanto para adultos como para os mais pequenos de casa.